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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7602760376047605
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:22

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.

Полняете Приватвклад с него на кдв без комис(все должно быль на один инн)
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:24

  barborys написав:Вчера пополнил через терминал Приват вклад. Пришло сообщение, что депозит пополнен. Но деньги на приват вкладе не появились. Подскажите как долго идут деньги или надо уже звонить искать?

Если не первый раз пополняете то почти сразу заходят, а вообще позвоните чего гадать...
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:29

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Тогда человек знал на что шел:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/424-19
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:31

  deser1980 написав:Ситуация - истек годовой депозит, евро. Банк не предупреждал, не сдал смс, ничего. По договору, даётся вроде 4-5 дней, в течении которых депо можно либо забрать, либо он автоматом продлевается ещё на год.В это время, как он истек, нас физически не было в городе, посему депо не сняли. Банк продлил на год, ессно. Понятно, что в чем-то сами лоханулись, но ***, даже Ощад присылает смс и звонит за несколько дней до окончания депо. Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Может справка из больницы что находились на стационарном лечении...
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:59

Re: Приватбанк

У клиента есть мгновенная карта КдВ, которая в этом месяце истекает. В веб-версии Приват24 отсутствует возможность перевыпустить карту.
Никто не в курсе почему так?

Зашел на другой аккаунт — там такая возможность есть.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:06

  MASolomko написав:У клиента есть мгновенная карта КдВ, которая в этом месяце истекает. В веб-версии Приват24 отсутствует возможность перевыпустить карту.
Никто не в курсе почему так?

Зашел на другой аккаунт — там такая возможность есть.

А в чём прикол перевыпуска мгновенной карты через веб, если можно просто прийти в отделение и перевыпустить?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:57

  isen написав:
  deser1980 написав:Ситуация - истек годовой депозит, евро. Банк не предупреждал, не сдал смс, ничего. По договору, даётся вроде 4-5 дней, в течении которых депо можно либо забрать, либо он автоматом продлевается ещё на год.В это время, как он истек, нас физически не было в городе, посему депо не сняли. Банк продлил на год, ессно. Понятно, что в чем-то сами лоханулись, но ***, даже Ощад присылает смс и звонит за несколько дней до окончания депо. Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Может справка из больницы что находились на стационарном лечении...

В Оболонской больнице киева, даже миниотделение примата есть :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:01

  demichh написав:
  isen написав:
  deser1980 написав:Ситуация - истек годовой депозит, евро. Банк не предупреждал, не сдал смс, ничего. По договору, даётся вроде 4-5 дней, в течении которых депо можно либо забрать, либо он автоматом продлевается ещё на год.В это время, как он истек, нас физически не было в городе, посему депо не сняли. Банк продлил на год, ессно. Понятно, что в чем-то сами лоханулись, но ***, даже Ощад присылает смс и звонит за несколько дней до окончания депо. Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Может справка из больницы что находились на стационарном лечении...

В Оболонской больнице киева, даже миниотделение примата есть :)

Значит Оболонская минус :D
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:06

  Sungsam написав:Шановні, підкажіть, будь ласка...

При платежі в інтернеті (наприклад поповнення мобільного тощо) з картки ПБ на цьому тижні замість SMS з кодом підтвердження йде вхідний дзвінок на фінансовий телефон, а код надиктовує "робобаба". Скидання дзвінка не допомагає - дзвінок повторюється до 3-х разів, а після останнього SMS все рівно не приходить.
Я ще якось встигаю запам'ятати/записати код, а от у пенсіонерів-батьків проблеми.
Якось можна відмовитись від такого "інформування" та повернутись до старого методу через SMS?


Робобаба в конце говорит, если надо повторить, нажмите зирочку (или решетку не помню точно), так что прослушивать можно многократно.
WachtAmRhein
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