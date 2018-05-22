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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7603760476057606
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55

  deser1980 написав:Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Нет.
Почему вкладчик не забрал срочный депозит - никого не волнует.
Не забрал - значит жди ещё один срок
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:30

  mustbe написав:
  deser1980 написав:Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Нет.
Почему вкладчик не забрал срочный депозит - никого не волнует.
Не забрал - значит жди ещё один срок

Что-то интересно стало, а как обстоит дело в случае смерти вкладчика? Договор утрачивает силу в связи со смертью лица, являвшегося его стороной, а наследники вполне могут вступить в права наследства ещё до окончания срока депозита, в связи с чем приобретут право на денежные средства (а не на депозит), принадлежавшие умершему. Выдаст банк в таком случае деньги или нет? Ну, или, как разновидность - это если депозит автоматически продлился уже после смерти вкладчика, что точно так же неправомерно, особенно, если банк об этом факте уведомлен.
M-Audio
 
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