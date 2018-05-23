Нет.
Почему вкладчик не забрал срочный депозит - никого не волнует.
Не забрал - значит жди ещё один срок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:30
Что-то интересно стало, а как обстоит дело в случае смерти вкладчика? Договор утрачивает силу в связи со смертью лица, являвшегося его стороной, а наследники вполне могут вступить в права наследства ещё до окончания срока депозита, в связи с чем приобретут право на денежные средства (а не на депозит), принадлежавшие умершему. Выдаст банк в таком случае деньги или нет? Ну, или, как разновидность - это если депозит автоматически продлился уже после смерти вкладчика, что точно так же неправомерно, особенно, если банк об этом факте уведомлен.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:25
Re: Приватбанк
В знайомих подібна ситуація була - понад півроку безпроцентного очікування.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:41
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07
Re: Приватбанк
Приват24 - Депозити
мабуть тут треба щось робити -
без цього, очевидно мороки буде купа, але ж банк кінець кінців не має права привласнити кошти мерця?
+50грн !
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