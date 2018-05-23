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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7604760576067607>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55

  deser1980 написав:Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Нет.
Почему вкладчик не забрал срочный депозит - никого не волнует.
Не забрал - значит жди ещё один срок
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:30

  mustbe написав:
  deser1980 написав:Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?

Нет.
Почему вкладчик не забрал срочный депозит - никого не волнует.
Не забрал - значит жди ещё один срок

Что-то интересно стало, а как обстоит дело в случае смерти вкладчика? Договор утрачивает силу в связи со смертью лица, являвшегося его стороной, а наследники вполне могут вступить в права наследства ещё до окончания срока депозита, в связи с чем приобретут право на денежные средства (а не на депозит), принадлежавшие умершему. Выдаст банк в таком случае деньги или нет? Ну, или, как разновидность - это если депозит автоматически продлился уже после смерти вкладчика, что точно так же неправомерно, особенно, если банк об этом факте уведомлен.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:25

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Что-то интересно стало, а как обстоит дело в случае смерти вкладчика?


В знайомих подібна ситуація була - понад півроку безпроцентного очікування.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:41

  Вкладчик1234 написав:А в чём прикол перевыпуска мгновенной карты через веб, если можно просто прийти в отделение и перевыпустить?
Перевыпуск в удобный день без ожидания очереди и навязывания всяких услуг.

ps Пластик дали, дальше всё сделал банкомат. Но почему нет опции перевыпуска не понятно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:В знайомих подібна ситуація була - понад півроку безпроцентного очікування.


Приват24 - Депозити

мабуть тут треба щось робити - http://prntscr.com/jlrmi2

без цього, очевидно мороки буде купа, але ж банк кінець кінців не має права привласнити кошти мерця?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:20

не могу зайти в Приват 24 , консультант Привата - Евгений Палюх - издевается уже 1 час . Два дня от них отдохнул и опять морочат голову. Сотрудники на горячей линии и в чате - откуда они таких мягко говоря "не умных" находят ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 тра, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:24

  kalinavalera1 написав:greenozon не могу зайти в Приват 24 , консультант Привата - издевается уже 1. Два дня от них отдохнул и опять морочат голову. Сотрудники на горячей линии и в чате - откуда они таких мягко говоря "не умных" находят ?


Как мама? Всё хорошо? Карту перевыпустили?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:28

  WachtAmRhein написав:
  kalinavalera1 написав:greenozon не могу зайти в Приват 24 , консультант Привата - издевается уже 1. Два дня от них отдохнул и опять морочат голову. Сотрудники на горячей линии и в чате - откуда они таких мягко говоря "не умных" находят ?


Как мама? Всё хорошо? Карту перевыпустили?


Каоту перевыпустили - всего-то пол года кровь пили. Уже новая эпопея была с 1 мая - вообще супер -за три недели - выпили 3 ведра крови. Смс о движенях на моих счетах посылали - не мне , а неизвестно куда. И обещали присылать мне дубли?!?! Теперь общаюсь параллельно с Палюхом Евгением - консульантом Привата уже скоро 1час 30 минут. Пишет не о чем и не в попад. :shock:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 тра, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:38

  M-Audio написав:Что-то интересно стало, а как обстоит дело в случае смерти вкладчика?

Я через это проходил.
Оказывается - смерть вкладчика не является поводом для разрыва срочного депо.
Мне пришлось ждать несколько месяцев, пока не закончился депо.
После этого - просто перекинул деньги на свой счет.
Можно было, наверное, решать все это через суды и юристов, но мне было проще просто немного подождать.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:53

Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
kalinavalera1
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