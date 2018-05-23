kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
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kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему ( Хрому) донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 тра, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?
К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kalinavalera Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .[/quote]
[quote="4372062:Faceless написав:[В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?[/quote]
К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что[/quote] Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?