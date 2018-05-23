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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7604760576067607
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:57

Re: Приватбанк

kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .


В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:01

  Faceless написав:
kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .


В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу


У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему ( Хрому) донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 тра, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:04

Re: Приватбанк

kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .


В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу


У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?


К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:07

kalinavalera Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .[/quote]

[quote="4372062:Faceless написав:[В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу


У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?[/quote]

К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что[/quote]
Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:16

  kalinavalera1 написав: Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?

Как пользоваться опцией "PrintScreen" на компьютере.
https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%22PrintScreen%22-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:33

  MASolomko написав:
  Вкладчик1234 написав:А в чём прикол перевыпуска мгновенной карты через веб, если можно просто прийти в отделение и перевыпустить?
Перевыпуск в удобный день без ожидания очереди и навязывания всяких услуг.
ps Пластик дали, дальше всё сделал банкомат. Но почему нет опции перевыпуска не понятно.

При перевыпуске банкомат изьял старую карту?
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