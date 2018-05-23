Додано: Сер 23 тра, 2018 23:07

kalinavalera Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .[/quote]



[quote="4372062:Faceless написав: [В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу

У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?[/quote]К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что[/quote]Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?