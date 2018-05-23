kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
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kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему ( Хрому) донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 тра, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .
В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?
К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kalinavalera Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .[/quote]
[quote="4372062:Faceless написав:[В Хроме никогда не было проблем, и что за "загрузите программу еще на другое устройство - планшет" - вообще впервые такое слышу
У меня такое пишет. Иначе не завершает загрузку. Может нажать что-то нужно? Как ему донести , что другое устройство мне не нужно параллелить?[/quote]
К сожалению, я не телепат, не могу представить, что у вас за ситуация и что там нажать. Можете в ЛС скрин бросить, может смогу подсказать что[/quote] Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?
Дядя Дима СПс! Опера стоит давно. Сейчас зашел - через Оперу. Пришлось сменить пароль и мой аккаунт разблокировался. ( я и раньше верный пароль вводил, но Приват 24 врал что пароль не верный ). Пришлось поменять пароль. Чел хоть адекватный попался, на 3700 подсказал что уже все норм. Все разблокировалось. Но у меня в Опере, все равно , даже после входа в аккаунт и пароль "понравился" - все равно висит пустой серый монитор с адресом Привата. То же и так же и в Эксплоуэре, токо там сразу при попытке загрузить Приват 24, еще до моих паролей и телефонов финансовых - сразу - по адересу Приват 24 серое окно зависает точно такое же. Что делать?
СПс! Пока не готов разбираться - там много читать. Если бы там пару кнопок нажать и все... Попытаюсь не уходить далеко от темы - Приват 24. Скорее всего там глюки. Разбираться и с Хромом придется, и скриншоты мне нужно знать. Но все сразу не смогу разобраться.
Да. Там он ещё писал, что другие карты мгновенного выпуска, которые привязаны к счёту будут заблокированы и т. п. Хотя к счету подвязана только одна карта.
На дня буду проходить квест. Есть счёт, за которым закреплена мгновенная карта с истекшим счётом (срок действия карты закончился ещё в прошлом году), и есть активная карта с фото, которая подвязана к этому счёту по доверенности. Квест — перевыпустить карту владельцу так, чтобы не заблокировали карту на доверенное лицо. Чтобы правильно всё сделали, буду вместе с владельцем в отделении. Доступ к Приват24 у владельца нет.