спробуйте дуже просту програму (безкоштовна)
завантажити - Download for windows кнопка справа зверху
і далі вона перехопить кнопку PrintSceen і буде сама завантважувати малюнок (можан робити червоні лінії і інше) в інтернет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 05:53
Re: Приватбанк
спробуйте дуже просту програму (безкоштовна)
завантажити - Download for windows кнопка справа зверху
і далі вона перехопить кнопку PrintSceen і буде сама завантважувати малюнок (можан робити червоні лінії і інше) в інтернет
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Додано: Чет 24 тра, 2018 05:57
С такой проблемой я не сталкивался.
Популярные браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox должны корректно отображать портал интернет-банкинга.
Проверьте, чтобы в браузере не использовались "левые" расширения, которые могли установится вместе с программами. Как быстрый вариант, запустите браузер в режиме Инкогнито (в нём расширения по умолчанию отключены, если Вы сами их не включали).
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:21
Re: Приватбанк
Когда в Приват24 обновляется информация о задолженности по кредитке? Вчера закинул трохи денег на погашение, баланс карты соответственно изменился, сегодня захожу- а там к погашению до 25 числа стоит та же сумма, что и вчера, и минимальный платёж, хотя вчера внес сумму гораздо больше него.
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:50
Это смотря когда именно вчера закидывали деньги. Если вечером - то надо бы до завтра обождать и все отобразится. Если утром - то по идее уже должно отображаться
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:53
Уже всё нормально. Наверно, в 8.30 обновляется.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:10
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