RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7607760876097610>
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:22

  kalinavalera1 написав:
  ruvex написав:
  kalinavalera1 написав: Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?

Как пользоваться опцией "PrintScreen" на компьютере.
https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%22PrintScreen%22-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5

СПс! Пока не готов разбираться - там много читать. Если бы там пару кнопок нажать и все... Попытаюсь не уходить далеко от темы - Приват 24. Скорее всего там глюки. Разбираться и с Хромом придется, и скриншоты мне нужно знать. Но все сразу не смогу разобраться.

Там и нужно 2 кнопки, Prt/Scr и потом Ctrl+V в ту програму (хоть в Word) в которую необходимо перенести скрин.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6107
З нами з: 03.11.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:23

  v57 написав:
  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.

1000*0.5=5гр
проще заплатить

Спасибо
Т.е я заплачу 0,5% при переводе на пенсионную и другой клиент заплатит 0,5%? Как платить хотя-бы 0,5%? за все?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:27

Re: Приватбанк

Та человек обленился даже ссылку на педию посмотреть, где текста на 2 минуты и 10 подробных картинок о том, как использовать принт скрин. Смысл продолжать пытаться объяснить? Это не лечится
ruvex написав:
  kalinavalera1 написав:
  ruvex написав:[quote="4372064:kalinavalera1"]
Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?

Как пользоваться опцией "PrintScreen" на компьютере.
https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%22PrintScreen%22-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5

СПс! Пока не готов разбираться - там много читать. Если бы там пару кнопок нажать и все... Попытаюсь не уходить далеко от темы - Приват 24. Скорее всего там глюки. Разбираться и с Хромом придется, и скриншоты мне нужно знать. Но все сразу не смогу разобраться.

Там и нужно 2 кнопки, Prt/Scr и потом Ctrl+V в ту програму (хоть в Word) в которую необходимо перенести скрин.[/quote]
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:33

  mustbe написав:Если человек не в состоянии установить Хром - с банками ему лучше не связываться


В банке могут обслуживаться все граждане Украины.Вы сотрудник Примата или родственник очередного профнепригодного тупицы? Программы должны быть такими - что бы ими мог пользоваться каждый. Разве в Примате должны обслуживаться только специалисты-программисты? Или вы считаете , что пересичный должен сам устанавливать проги ? :mrgreen: Обычная для Примата реакция - валить все на клиентов _ которые все должны за них делать и за это еще их содержать - зарплату Примату платят все граждане Украины - даже не клиенты вовсе. Но им нельзя в Примат , если не готовы работать за сотрудников банка? Теперь опять будут ведра грязи, вместо исправления косяков ? Типично для Примата Кстати, я конечно сам устанавливаю проги, кроме Винды. :mrgreen: Но забивать память лишними прогами мне ни к чему. Клиенты банка должны пользовться нормальным продуктом. А не мусорным. И клиенты не обязаны быть "умными".

Хром - как обычно - хочет отслеживать всех клиентов - и нагло требует загрузить его прогу сразу в параллельное устройство - смарт или планшет. Мне это не нужно. Если Хром у вас работает нормально без отслеживания вас по смарту - то какую кнопку нажать - что бы он у меня не требовал ерунду? Это у вас более старая версия. Новая версия теперь "продвинутая" и откровенная :mrgreen: . Хром знает, что клиент хочет , не спрашивая его, хром загрузить на все устройства сразу - запараллелить их и держать Хром в курсе всех своих передвижений и действий ? Разработчики Хрома в этом убеждены.
Почему сотрудники Примата - свою профнепригодность валят на клиентов? Клиент не должен быть спецом в программах , а вот сотрудники должны и получают за это деньги клиентов, что бы помогать а не лить грязь на клиентов.
А сегодня - даже не клиент Примата - все налогоплательщики содержат этих ...."сотрудников".
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 24 тра, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 07.05.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:38

  kalinavalera1 написав:Хром - как обычно - хочет отслеживать всех клиентов - и нагло требует загрузить его прогу сразу в параллельное устройство - смарт или планшет.

Хромом можно спокойно пользоваться не создавая в нём учётную запись, и ничего никуда больше не скачивая
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3611 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:38

kalinavalera1 что за бред....
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:47

  Вкладчик1234 написав:
  kalinavalera1 написав:Хром - как обычно - хочет отслеживать всех клиентов - и нагло требует загрузить его прогу сразу в параллельное устройство - смарт или планшет.

Хромом можно спокойно пользоваться не создавая в нём учётную запись, и ничего никуда больше не скачивая


Та у меня Хром стоит лет 10. Но я им не особо пользуюсь. Но сотрудники Привата стали мне вчера пудрить мозги толпой - что у меня Хром " не так стоит" :mrgreen: . Я поверил, так как не спец. Презагружал Хром раз пять. :mrgreen: Естетственная реакция. Уже вижу итоги. Виноват как всегда Примат. Сотрудники там не работают, а издеваются над клиентами, вместо выполнения своих функций. Сегодня уже для Пимата - я "клиент не достаточно умный", оказывается. И это с моими двумя высшими образованиями. Я в шоке от цинизма и лживости сотрудников Примата. Почему они не работают и не исправляют косяки? А издеваются над клиентами за их же деньги ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 24 тра, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 07.05.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:49

Re: Приватбанк

Просьба прекратить тут "технический ликбез"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20871
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4623 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:07

  Faceless написав:Просьба прекратить тут "технический ликбез"


Ну начали вместо исправления своих косяков - ЯКОБЫ заниматься ликбезом Приматовцы. Проще болтать что попало и ни о чем - типа "ликбез" для "тупого" клиента, чем работать корректно ? Вас тоже "ликбез" устраивал , пока я не написал вывод - что ликбез не нужен, нужна работа сотрудников Прмата. Я не планируя стать айтишником. Мне дебри не к чему. Тут вы правы.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 07.05.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:11

  Ukrainian написав:
  Ой+ написав:
  MASolomko написав:Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения


Вища освіта в ФРН безкоштовна
З жовтня 2014 року державна вища освіта стала безкоштовною на всій території Німеччини. При чому як для самих німців, так і для іноземців. Тепер українських студентів у ФРН може побільшати. http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B5%D0%B7 ... a-18018691

Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.

Може це приватний вуз


Навіть якщо добиваються безплатного навчання + стипендія, це не гарантує візи, без власних коштів.
Cтудент з Харкова Олег Дрейман, який виграв участь у стипендіальній програмі Apple, не поїде на конференцію розробників WWDC 2018, оскільки йому відмовили у візі...
Стипендіатам–талановитим студентам в галузі точних наук компанія надає квиток на свою конференцію для розробників WWDC, житло на час поїздки, а також безкоштовне членство в програмі розробників Apple на рік. Всього Apple видає не більш ніж 350 таких стипендій на рік. Олег став єдиним стипендіатом з України цьогоріч. https://zaxid.net/ukrayinskogo_studenta ... e_n1457268

В знайомих була подібна ситуація з університетом Сорбонни.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 19.04.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7607760876097610>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, mihasik, slasva і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Буд-бізнес" (5)
24.05.2018 14:00
Monobank (6669)
24.05.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.