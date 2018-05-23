Додано: Чет 24 тра, 2018 11:33

mustbe написав: Если человек не в состоянии установить Хром - с банками ему лучше не связываться Если человек не в состоянии установить Хром - с банками ему лучше не связываться

В банке могут обслуживаться все граждане Украины.Вы сотрудник Примата или родственник очередного профнепригодного тупицы? Программы должны быть такими - что бы ими мог пользоваться каждый. Разве в Примате должны обслуживаться только специалисты-программисты? Или вы считаете , что пересичный должен сам устанавливать проги ?Обычная для Примата реакция - валить все на клиентов _ которые все должны за них делать и за это еще их содержать - зарплату Примату платят все граждане Украины - даже не клиенты вовсе. Но им нельзя в Примат , если не готовы работать за сотрудников банка? Теперь опять будут ведра грязи, вместо исправления косяков ? Типично для Примата Кстати, я конечно сам устанавливаю проги, кроме Винды.Но забивать память лишними прогами мне ни к чему. Клиенты банка должны пользовться нормальным продуктом. А не мусорным. И клиенты не обязаны быть "умными".Хром - как обычно - хочет отслеживать всех клиентов - и нагло требует загрузить его прогу сразу в параллельное устройство - смарт или планшет. Мне это не нужно. Если Хром у вас работает нормально без отслеживания вас по смарту - то какую кнопку нажать - что бы он у меня не требовал ерунду? Это у вас более старая версия. Новая версия теперь "продвинутая" и откровенная. Хром знает, что клиент хочет , не спрашивая его, хром загрузить на все устройства сразу - запараллелить их и держать Хром в курсе всех своих передвижений и действий ? Разработчики Хрома в этом убеждены.Почему сотрудники Примата - свою профнепригодность валят на клиентов? Клиент не должен быть спецом в программах , а вот сотрудники должны и получают за это деньги клиентов, что бы помогать а не лить грязь на клиентов.А сегодня - даже не клиент Примата - все налогоплательщики содержат этих ...."сотрудников".