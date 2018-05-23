СПс! Пока не готов разбираться - там много читать. Если бы там пару кнопок нажать и все... Попытаюсь не уходить далеко от темы - Приват 24. Скорее всего там глюки. Разбираться и с Хромом придется, и скриншоты мне нужно знать. Но все сразу не смогу разобраться.
Там и нужно 2 кнопки, Prt/Scr и потом Ctrl+V в ту програму (хоть в Word) в которую необходимо перенести скрин.
Алексей77 написав:Господа, добрый день Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента? Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
1000*0.5=5гр проще заплатить
Спасибо Т.е я заплачу 0,5% при переводе на пенсионную и другой клиент заплатит 0,5%? Как платить хотя-бы 0,5%? за все?
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СПс! Пока не готов разбираться - там много читать. Если бы там пару кнопок нажать и все... Попытаюсь не уходить далеко от темы - Приват 24. Скорее всего там глюки. Разбираться и с Хромом придется, и скриншоты мне нужно знать. Но все сразу не смогу разобраться.
Там и нужно 2 кнопки, Prt/Scr и потом Ctrl+V в ту програму (хоть в Word) в которую необходимо перенести скрин.[/quote]
mustbe написав:Если человек не в состоянии установить Хром - с банками ему лучше не связываться
В банке могут обслуживаться все граждане Украины.Вы сотрудник Примата или родственник очередного профнепригодного тупицы? Программы должны быть такими - что бы ими мог пользоваться каждый. Разве в Примате должны обслуживаться только специалисты-программисты? Или вы считаете , что пересичный должен сам устанавливать проги ? Обычная для Примата реакция - валить все на клиентов _ которые все должны за них делать и за это еще их содержать - зарплату Примату платят все граждане Украины - даже не клиенты вовсе. Но им нельзя в Примат , если не готовы работать за сотрудников банка? Теперь опять будут ведра грязи, вместо исправления косяков ? Типично для Примата Кстати, я конечно сам устанавливаю проги, кроме Винды. Но забивать память лишними прогами мне ни к чему. Клиенты банка должны пользовться нормальным продуктом. А не мусорным. И клиенты не обязаны быть "умными".
Хром - как обычно - хочет отслеживать всех клиентов - и нагло требует загрузить его прогу сразу в параллельное устройство - смарт или планшет. Мне это не нужно. Если Хром у вас работает нормально без отслеживания вас по смарту - то какую кнопку нажать - что бы он у меня не требовал ерунду? Это у вас более старая версия. Новая версия теперь "продвинутая" и откровенная . Хром знает, что клиент хочет , не спрашивая его, хром загрузить на все устройства сразу - запараллелить их и держать Хром в курсе всех своих передвижений и действий ? Разработчики Хрома в этом убеждены. Почему сотрудники Примата - свою профнепригодность валят на клиентов? Клиент не должен быть спецом в программах , а вот сотрудники должны и получают за это деньги клиентов, что бы помогать а не лить грязь на клиентов. А сегодня - даже не клиент Примата - все налогоплательщики содержат этих ...."сотрудников".
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 24 тра, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
kalinavalera1 написав:Хром - как обычно - хочет отслеживать всех клиентов - и нагло требует загрузить его прогу сразу в параллельное устройство - смарт или планшет.
Хромом можно спокойно пользоваться не создавая в нём учётную запись, и ничего никуда больше не скачивая
Та у меня Хром стоит лет 10. Но я им не особо пользуюсь. Но сотрудники Привата стали мне вчера пудрить мозги толпой - что у меня Хром " не так стоит" . Я поверил, так как не спец. Презагружал Хром раз пять. Естетственная реакция. Уже вижу итоги. Виноват как всегда Примат. Сотрудники там не работают, а издеваются над клиентами, вместо выполнения своих функций. Сегодня уже для Пимата - я "клиент не достаточно умный", оказывается. И это с моими двумя высшими образованиями. Я в шоке от цинизма и лживости сотрудников Примата. Почему они не работают и не исправляют косяки? А издеваются над клиентами за их же деньги ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 24 тра, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Просьба прекратить тут "технический ликбез"
Ну начали вместо исправления своих косяков - ЯКОБЫ заниматься ликбезом Приматовцы. Проще болтать что попало и ни о чем - типа "ликбез" для "тупого" клиента, чем работать корректно ? Вас тоже "ликбез" устраивал , пока я не написал вывод - что ликбез не нужен, нужна работа сотрудников Прмата. Я не планируя стать айтишником. Мне дебри не к чему. Тут вы правы.
Навіть якщо добиваються безплатного навчання + стипендія, це не гарантує візи, без власних коштів.
Cтудент з Харкова Олег Дрейман, який виграв участь у стипендіальній програмі Apple, не поїде на конференцію розробників WWDC 2018, оскільки йому відмовили у візі... Стипендіатам–талановитим студентам в галузі точних наук компанія надає квиток на свою конференцію для розробників WWDC, житло на час поїздки, а також безкоштовне членство в програмі розробників Apple на рік. Всього Apple видає не більш ніж 350 таких стипендій на рік. Олег став єдиним стипендіатом з України цьогоріч. https://zaxid.net/ukrayinskogo_studenta ... e_n1457268
В знайомих була подібна ситуація з університетом Сорбонни.