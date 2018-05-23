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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7607760876097610
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:14

  Faceless написав:Просьба прекратить тут "технический ликбез"

завтра свиней кормить,абы корыто не треснуло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:17

в сорбону вроде безвиз
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:30

v57 Подивитись так. А для навчання чи роботи треба візу. І це було два роки тому, батькам візу відкрили, а дитині ні, через фінанси, потрібно було зарезервувати певну чималу суму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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