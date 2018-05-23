завтра свиней кормить,абы корыто не треснуло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:14
завтра свиней кормить,абы корыто не треснуло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:30
v57 Подивитись так. А для навчання чи роботи треба візу. І це було два роки тому, батькам візу відкрили, а дитині ні, через фінанси, потрібно було зарезервувати певну чималу суму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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