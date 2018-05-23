Додано: Чет 24 тра, 2018 12:30

v57 Подивитись так. А для навчання чи роботи треба візу. І це було два роки тому, батькам візу відкрили, а дитині ні, через фінанси, потрібно було зарезервувати певну чималу суму.

Не так добре з грошима, як погано без них.