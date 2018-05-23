завтра свиней кормить,абы корыто не треснуло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:14
завтра свиней кормить,абы корыто не треснуло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:30
v57 Подивитись так. А для навчання чи роботи треба візу. І це було два роки тому, батькам візу відкрили, а дитині ні, через фінанси, потрібно було зарезервувати певну чималу суму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:41
Да, безусловно.
Но и тупыми быть не должны.
Просто есть минимальный уровень интеллекта, ниже которого общаться бессмысленно.
Если человек не знает алфавит - как с ним разговаривать ?
Если человек не знает таблицу умножения - как ему объяснять квадратные уравнения ?
Если человек не в состоянии установить Хром и прочитать страницу в Википедии - как он может пользоваться интернет-банкингом ?
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:47
Re: Приватбанк
Для таких и созданы отделения
Никто ж не заставляет именно п24 пользоваться
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:51
Re: Приватбанк
Моя история с комиссиями продолжается, только на нее наложилась еще и некомпетентность сотрудников онлайн-поддержки. Банк становится все хуже.
Суть: раньше, когда нужно было переслать человеку деньги, шел к терминалу, проходил авторизацию по номеру телефона, вводил номер карты человека, суммы, потом вносил средства, остаток перечислял на свою универсальную карту без потерь, т.к. пользуюсь кредитным лимитом.
Позавчера при такой же операции, как и всегда, с меня была снята комиссия за пополнение своей универсальной карты - это помимо обычной комиссии за пополнение чужой карты для выплат.
Удивился, задал вопрос в онлайн-чат, спросил: в банке поменялись тарифы? Конкретного ответа не получил, сотрудник так и не сказал, да - поменялись, или нет - не поменялись, говорил, что мне нужно было пройти авторизацию по своей карте.
Сегодня снова пополнял карту человеку через терминал, решил последовать совету. Вставил карту, ввел пин-код, авторизовался. Потом хочу пополнить чужую карту, ввожу номер. Но не могу никак сделать пополнение чужой карты наличными! После авторизации картой перевести деньги терминал дает только с этой карты, а кто ж с универсальной будет переводить? Так и не понял.
Пришлось выйти, авторизоваться по мобильному и снова заплатить комиссию за зачисление остатка на кредитку.
Очень мне все это не нравится, появилась лишняя комиссия, онлайн-чат стал отвечать в разы дольше и вообще не в тему. Национализация таки сказалась, Ощадбанк-2.
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:26
Re: Приватбанк
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