Додано: Чет 24 тра, 2018 13:51

Моя история с комиссиями продолжается, только на нее наложилась еще и некомпетентность сотрудников онлайн-поддержки. Банк становится все хуже.



Суть: раньше, когда нужно было переслать человеку деньги, шел к терминалу, проходил авторизацию по номеру телефона, вводил номер карты человека, суммы, потом вносил средства, остаток перечислял на свою универсальную карту без потерь, т.к. пользуюсь кредитным лимитом.



Позавчера при такой же операции, как и всегда, с меня была снята комиссия за пополнение своей универсальной карты - это помимо обычной комиссии за пополнение чужой карты для выплат.



Удивился, задал вопрос в онлайн-чат, спросил: в банке поменялись тарифы? Конкретного ответа не получил, сотрудник так и не сказал, да - поменялись, или нет - не поменялись, говорил, что мне нужно было пройти авторизацию по своей карте.



Сегодня снова пополнял карту человеку через терминал, решил последовать совету. Вставил карту, ввел пин-код, авторизовался. Потом хочу пополнить чужую карту, ввожу номер. Но не могу никак сделать пополнение чужой карты наличными! После авторизации картой перевести деньги терминал дает только с этой карты, а кто ж с универсальной будет переводить? Так и не понял.



Пришлось выйти, авторизоваться по мобильному и снова заплатить комиссию за зачисление остатка на кредитку.



Очень мне все это не нравится, появилась лишняя комиссия, онлайн-чат стал отвечать в разы дольше и вообще не в тему. Национализация таки сказалась, Ощадбанк-2.