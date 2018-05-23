Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:28
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:34
Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. На цій гілці все зафіксовано.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:51
6 внебалансов.
Этот персонаж не спроста тут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:05
Вопрос по акции по метро по пятницам.
Для бесплатных поездок в метро в Киеве по пятницам необходима обязательно безконтактная Мастеркард? Обычная Мастеркард даже при оплате через смартфон -не проконает - согласно правил? Даже для оплаты через смартофон необходима безконтактная Мастеркард?
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