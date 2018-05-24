Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:28
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:34
Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. На цій гілці все зафіксовано.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:51
6 внебалансов.
Этот персонаж не спроста тут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:05
Вопрос по акции по метро по пятницам.
Для бесплатных поездок в метро в Киеве по пятницам необходима обязательно безконтактная Мастеркард? Обычная Мастеркард даже при оплате через смартфон -не проконает - согласно правил? Даже для оплаты через смартофон необходима безконтактная Мастеркард?
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02
Re: Приватбанк
Ясен текст же про БЕЗДОТЫРК ,старая КДВ с первой акции метро столичным (октябрь 2016) прокатит,на свинях бум пятничные пробки минать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:10
Это может бизнесовый или по нетехническим вопросам.
А по техническим, по описанному выше вопросу, оказалось даже и отделение не помогло. Фотку справки с ИНН внесли в базу. Но П24 по прежнему утверждает о том, что в его базе нет актуальной информации обо мне и ничего не показывает. Поддержка, которая вчера уверяла, что это вопрос 10-минутный (они считают что именно столько уходит на визит в отделение), сегодня уже утверждает, что данные обновятся через сутки.
Т.е. решения порожденной ими проблемы, связанной с отсутствием у них фотографий справок с ИНН нужно ждать 3 дня. День на обнаружение этого глюка, день на визит в отделение и только на 3-й день П24 якобы заработает.
Но и в этом они не уверены, т.к. на всякий случай стандартно посоветовали и браузер сменить и кэш потереть, а завтра может скажут и компьютер. Спрашивал, может им тогда и API подправить или погонять П24 под отладчиком, чтобы глюки поотлавливать. Или что именно потереть в кэше и почему их хвалёный П24 не может сделать это сам (другие ведь делают). Не поняли.
А в остальном всё нормально и на нашу користь
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:37
А в Пумбе тоже проходило, "с правами там"...?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:30
В ПУМБі проблем в мене не було і немає. Але із солідарності зі свинорилами топтатиму їх завжди!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:40
Тот гадюшник на все способен.
Black Jack - White Business
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