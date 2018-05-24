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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7608760976107611
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:28

  Козак-характерник написав:Користуйтеся своїм правом громадянина на звернення...

Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:34

  newbie написав:
  Козак-характерник написав:Користуйтеся своїм правом громадянина на звернення...

Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.

Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. :) На цій гілці все зафіксовано.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:51

  newbie написав:Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.

6 внебалансов.
http://gordonua.com/news/money/nacbank- ... 47838.html
Этот персонаж не спроста тут :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:05

Вопрос по акции по метро по пятницам.

Для бесплатных поездок в метро в Киеве по пятницам необходима обязательно безконтактная Мастеркард? Обычная Мастеркард даже при оплате через смартфон -не проконает - согласно правил? Даже для оплаты через смартофон необходима безконтактная Мастеркард?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02

Re: Приватбанк

Ясен текст же про БЕЗДОТЫРК ,старая КДВ с первой акции метро столичным (октябрь 2016) прокатит,на свинях бум пятничные пробки минать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:10

  Козак-характерник написав:
  newbie написав:
  Козак-характерник написав:Користуйтеся своїм правом громадянина на звернення...

Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.

Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. :) На цій гілці все зафіксовано.

Это может бизнесовый или по нетехническим вопросам.

А по техническим, по описанному выше вопросу, оказалось даже и отделение не помогло. Фотку справки с ИНН внесли в базу. Но П24 по прежнему утверждает о том, что в его базе нет актуальной информации обо мне и ничего не показывает. Поддержка, которая вчера уверяла, что это вопрос 10-минутный (они считают что именно столько уходит на визит в отделение), сегодня уже утверждает, что данные обновятся через сутки.

Т.е. решения порожденной ими проблемы, связанной с отсутствием у них фотографий справок с ИНН нужно ждать 3 дня. День на обнаружение этого глюка, день на визит в отделение и только на 3-й день П24 якобы заработает.

Но и в этом они не уверены, т.к. на всякий случай стандартно посоветовали и браузер сменить и кэш потереть, а завтра может скажут и компьютер. Спрашивал, может им тогда и API подправить или погонять П24 под отладчиком, чтобы глюки поотлавливать. Или что именно потереть в кэше и почему их хвалёный П24 не может сделать это сам (другие ведь делают). Не поняли.

А в остальном всё нормально и на нашу користь :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:37

  Козак-характерник написав:
  newbie написав:
  Козак-характерник написав:Користуйтеся своїм правом громадянина на звернення...

Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.

Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. :) На цій гілці все зафіксовано.

А в Пумбе тоже проходило, "с правами там"...?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:30

  ruvex написав:А в Пумбе тоже проходило, "с правами там"...?

В ПУМБі проблем в мене не було і немає. Але із солідарності зі свинорилами топтатиму їх завжди! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:40

  Козак-характерник написав:
  ruvex написав:А в Пумбе тоже проходило, "с правами там"...?

В ПУМБі проблем в мене не було і немає. Але із солідарності зі свинорилами топтатиму їх завжди! :P

Тот гадюшник на все способен.
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ruvex
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  #<1 ... 7608760976107611
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