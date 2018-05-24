Додано: Чет 24 тра, 2018 20:10

Козак-характерник написав: newbie написав: Козак-характерник написав: Користуйтеся своїм правом громадянина на звернення... Користуйтеся своїм правом громадянина на звернення...

Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк. Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.

Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. На цій гілці все зафіксовано. Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь.На цій гілці все зафіксовано.

Это может бизнесовый или по нетехническим вопросам.А по техническим, по описанному выше вопросу, оказалось даже и отделение не помогло. Фотку справки с ИНН внесли в базу. Но П24 по прежнему утверждает о том, что в его базе нет актуальной информации обо мне и ничего не показывает. Поддержка, которая вчера уверяла, что это вопрос 10-минутный (они считают что именно столько уходит на визит в отделение), сегодня уже утверждает, что данные обновятся через сутки.Т.е. решения порожденной ими проблемы, связанной с отсутствием у них фотографий справок с ИНН нужно ждать 3 дня. День на обнаружение этого глюка, день на визит в отделение и только на 3-й день П24 якобы заработает.Но и в этом они не уверены, т.к. на всякий случай стандартно посоветовали и браузер сменить и кэш потереть, а завтра может скажут и компьютер. Спрашивал, может им тогда и API подправить или погонять П24 под отладчиком, чтобы глюки поотлавливать. Или что именно потереть в кэше и почему их хвалёный П24 не может сделать это сам (другие ведь делают). Не поняли.А в остальном всё нормально и на нашу користь