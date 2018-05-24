Додано: П'ят 25 тра, 2018 01:19

mustbe написав: Если человек не знает алфавит - как с ним разговаривать ?Если человек не знает таблицу умножения - как ему объяснять квадратные уравнения ?Если человек не в состоянии установить Хром и прочитать страницу в Википедии - как он может пользоваться интернет-банкингом ? Если человек не знает алфавит - как с ним разговаривать ?Если человек не знает таблицу умножения - как ему объяснять квадратные уравнения ?Если человек не в состоянии установить Хром и прочитать страницу в Википедии - как он может пользоваться интернет-банкингом ?

Не позорьтесь - ваши косяки всех уже достали. Почему в Приват набирают профнепригодных сотрудников на бюджетные зарплаты ? Обязательно с пустой головой, которые корчат из себя попугаев и несут ахинею ? Так и скажите - вы завалили Приват24. Заврались - какое ваше дело, кто мне что устанавливает, какие проги ? Я не работаю IT-шником и зарплату не беру - как вы. Зайти в Приват 24 - это мне пароль нужно набрать и все. Достаточно нажать правильные кнопки. Как видите - сюда я захожу много лет , и все получается. Ума тут не нужно , тем более больших знаний. Что и кто мне устанавливает - вас не касается.Приват оказывается для всех "не доступен" местами ? А мне заблокировал вход в интернет банкинг и врет - что это не так. Еще и оскорбляет и врет. Как всегда.Что касается - скиншота - то не делайте из меня "макаку на дроті" - счас все срочные дела брошу и - побежал учиться делать скриншоты ?!не обязан я разбираться в том что мне не нужно. У меня есть дела поважнее. Приват мне заблокировал интернет -банкинг. Зайти туда не сложнее чем на этот сайт. Постоянные косяки и оскорбления профнепригодных попугаев достали.У меня есть сосед - работает в головной конторе Привата много лет - не знаю кем, скрывает. Я с ним не общался особо никогда. Очень странный - кажется он без образования. Лез ко мне с хулиганскими приставаниями и бредом - пришлось вызывать милицию, что бы выставлять его из квартиры. Или Приват специально таких набирает ? Меня как-то залили сверху очень сильно. Он живет ниже меня , и ему тоже что- то попало от моих верхних соседей. Звонит ко мне в дверь - впускаю показываю - - рад с начала был - что не сам буду "дрессировать" заливщиков. А он давай мне угрожать - соседей сверху боится , а из- меня решил крайнего сделать - при этом ему на голову льется вода с моего потолка - но он якобы не понимает ,на полном серьезе говорит , что его соседи - которые реально заливают не интересуют , вода мол от меня к нему льется. Буянит - из квартиры уходить отказывается, врет, оскорбляет - руками машет на меня !!! Пришлось с милицией выдворять. И соседей пригласить - что бы все увидели кто кого заливает. И какой этот приватовец лживый. Мне сутки еще на голову вода лилась. Но туда он струсил идти- там семейка "не интеллигентная".Очень не адекватное поведение. Вы всерьез решили запрещать мне пользоваться интернет - банкингом?! Вы нормальный человек? Какая таблица умножения? - у меня два высших образования. Нажимать кнопки справлюсьПостоянно какая-то гадость из этого Привата прет.Интернет банкинг у меня по-прежнему заблокирован полностью.