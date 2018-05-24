Не допоможе. Там прогноз і тренд невтішні. "Державний" же, прости Господи, банк.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:28
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:34
Особистий досвід каже про протилежне. Зворотній зв'язок якісний. Всі проблеми завжди були вирішені на мою користь. На цій гілці все зафіксовано.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:51
6 внебалансов.
Этот персонаж не спроста тут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:05
Вопрос по акции по метро по пятницам.
Для бесплатных поездок в метро в Киеве по пятницам необходима обязательно безконтактная Мастеркард? Обычная Мастеркард даже при оплате через смартфон -не проконает - согласно правил? Даже для оплаты через смартофон необходима безконтактная Мастеркард?
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02
Re: Приватбанк
Ясен текст же про БЕЗДОТЫРК ,старая КДВ с первой акции метро столичным (октябрь 2016) прокатит,на свинях бум пятничные пробки минать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:10
Это может бизнесовый или по нетехническим вопросам.
А по техническим, по описанному выше вопросу, оказалось даже и отделение не помогло. Фотку справки с ИНН внесли в базу. Но П24 по прежнему утверждает о том, что в его базе нет актуальной информации обо мне и ничего не показывает. Поддержка, которая вчера уверяла, что это вопрос 10-минутный (они считают что именно столько уходит на визит в отделение), сегодня уже утверждает, что данные обновятся через сутки.
Т.е. решения порожденной ими проблемы, связанной с отсутствием у них фотографий справок с ИНН нужно ждать 3 дня. День на обнаружение этого глюка, день на визит в отделение и только на 3-й день П24 якобы заработает.
Но и в этом они не уверены, т.к. на всякий случай стандартно посоветовали и браузер сменить и кэш потереть, а завтра может скажут и компьютер. Спрашивал, может им тогда и API подправить или погонять П24 под отладчиком, чтобы глюки поотлавливать. Или что именно потереть в кэше и почему их хвалёный П24 не может сделать это сам (другие ведь делают). Не поняли.
А в остальном всё нормально и на нашу користь
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:37
А в Пумбе тоже проходило, "с правами там"...?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:30
В ПУМБі проблем в мене не було і немає. Але із солідарності зі свинорилами топтатиму їх завжди!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:40
Тот гадюшник на все способен.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 25 тра, 2018 01:19
Re: Приватбанк
Не позорьтесь - ваши косяки всех уже достали. Почему в Приват набирают профнепригодных сотрудников на бюджетные зарплаты ? Обязательно с пустой головой, которые корчат из себя попугаев и несут ахинею ? Так и скажите - вы завалили Приват24. Заврались - какое ваше дело, кто мне что устанавливает, какие проги ? Я не работаю IT-шником и зарплату не беру - как вы. Зайти в Приват 24 - это мне пароль нужно набрать и все. Достаточно нажать правильные кнопки. Как видите - сюда я захожу много лет , и все получается. Ума тут не нужно , тем более больших знаний. Что и кто мне устанавливает - вас не касается.
Приват оказывается для всех "не доступен" местами ? А мне заблокировал вход в интернет банкинг и врет - что это не так. Еще и оскорбляет и врет. Как всегда.
Что касается - скиншота - то не делайте из меня "макаку на дроті" - счас все срочные дела брошу и - побежал учиться делать скриншоты ?! не обязан я разбираться в том что мне не нужно. У меня есть дела поважнее. Приват мне заблокировал интернет -банкинг. Зайти туда не сложнее чем на этот сайт. Постоянные косяки и оскорбления профнепригодных попугаев достали.
У меня есть сосед - работает в головной конторе Привата много лет - не знаю кем, скрывает. Я с ним не общался особо никогда. Очень странный - кажется он без образования. Лез ко мне с хулиганскими приставаниями и бредом - пришлось вызывать милицию, что бы выставлять его из квартиры. Или Приват специально таких набирает ? Меня как-то залили сверху очень сильно. Он живет ниже меня , и ему тоже что- то попало от моих верхних соседей. Звонит ко мне в дверь - впускаю показываю - - рад с начала был - что не сам буду "дрессировать" заливщиков. А он давай мне угрожать - соседей сверху боится , а из- меня решил крайнего сделать - при этом ему на голову льется вода с моего потолка - но он якобы не понимает ,на полном серьезе говорит , что его соседи - которые реально заливают не интересуют , вода мол от меня к нему льется. Буянит - из квартиры уходить отказывается, врет, оскорбляет - руками машет на меня !!! Пришлось с милицией выдворять. И соседей пригласить - что бы все увидели кто кого заливает. И какой этот приватовец лживый. Мне сутки еще на голову вода лилась. Но туда он струсил идти- там семейка "не интеллигентная" .Очень не адекватное поведение. Вы всерьез решили запрещать мне пользоваться интернет - банкингом?! Вы нормальный человек? Какая таблица умножения? - у меня два высших образования. Нажимать кнопки справлюсь
Постоянно какая-то гадость из этого Привата прет.
Интернет банкинг у меня по-прежнему заблокирован полностью.
|