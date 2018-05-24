Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:59

Если Вы внесете Х ХХХ.00 ГРН до 25 мая, Вам не нужно будет платить никаких процентов.



Если Вы не внесете эту сумму, Вам нужно внести до 25 мая минимум ХХХ.ХХ ГРН. Затем Вам нужно будет вносить обязательный платеж до 25 числа каждого месяца, пока не погасится весь кредит. На сумму кредита будет начисляться 3.5% в месяц (в конце месяца).

Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).Сегодня зашел - и вижу ту же надписьКак это понимать? Обычно на следующий день уже подтягивается, что погашено, и должно отображаться ".... все траты .... до 25 июня".Первый раз такое вижу. На горячей линии сказали, что все нормально, тем более, что видно, что сумма зачислена. Но мне спокойней, когда пишет правильно...У кого-то такое тоже пишет или тут все гасят в последний день?