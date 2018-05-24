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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7609761076117612
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:13

Re: Приватбанк

Старая карта была mastercard, новая тоже. Вчера в отделении видел, что есть КдВ и Visa сейчас.

Есть предложение, что если через сайт карту не заказали, то и смысла нет в пункте. Хз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:59

Погашение в грейс-период

Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись

Если Вы внесете Х ХХХ.00 ГРН до 25 мая, Вам не нужно будет платить никаких процентов.

Если Вы не внесете эту сумму, Вам нужно внести до 25 мая минимум ХХХ.ХХ ГРН. Затем Вам нужно будет вносить обязательный платеж до 25 числа каждого месяца, пока не погасится весь кредит. На сумму кредита будет начисляться 3.5% в месяц (в конце месяца).


Как это понимать? Обычно на следующий день уже подтягивается, что погашено, и должно отображаться ".... все траты .... до 25 июня".
Первый раз такое вижу. На горячей линии сказали, что все нормально, тем более, что видно, что сумма зачислена. Но мне спокойней, когда пишет правильно...

У кого-то такое тоже пишет или тут все гасят в последний день? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:35

Re: Приватбанк

Искатель написав:Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись

Інформація оновлюється наступного дня після 08:30
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:29

  Zochan написав:
Искатель написав:Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись

Інформація оновлюється наступного дня після 08:30


Да? Буду знать, спасибо! Уже обновилось, может, зря я бочку котил...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:12

Re: Приватбанк

Валерий, пишите по теме, а тема это не ваша неспособность установить браузер и зайти на сайт, и не ваша неудовлетворённость жизнью, а обсуждение ПриватБанка
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 7609761076117612
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