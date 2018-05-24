Старая карта была mastercard, новая тоже. Вчера в отделении видел, что есть КдВ и Visa сейчас.
Есть предложение, что если через сайт карту не заказали, то и смысла нет в пункте. Хз.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:13
Re: Приватбанк
Старая карта была mastercard, новая тоже. Вчера в отделении видел, что есть КдВ и Visa сейчас.
Есть предложение, что если через сайт карту не заказали, то и смысла нет в пункте. Хз.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:59
Погашение в грейс-период
Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись
Как это понимать? Обычно на следующий день уже подтягивается, что погашено, и должно отображаться ".... все траты .... до 25 июня".
Первый раз такое вижу. На горячей линии сказали, что все нормально, тем более, что видно, что сумма зачислена. Но мне спокойней, когда пишет правильно...
У кого-то такое тоже пишет или тут все гасят в последний день?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:35
Re: Приватбанк
Інформація оновлюється наступного дня після 08:30
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:29
Да? Буду знать, спасибо! Уже обновилось, может, зря я бочку котил...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:12
Re: Приватбанк
Валерий, пишите по теме, а тема это не ваша неспособность установить браузер и зайти на сайт, и не ваша неудовлетворённость жизнью, а обсуждение ПриватБанка
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