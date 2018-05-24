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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7609761076117612
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:13

Re: Приватбанк

Старая карта была mastercard, новая тоже. Вчера в отделении видел, что есть КдВ и Visa сейчас.

Есть предложение, что если через сайт карту не заказали, то и смысла нет в пункте. Хз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:59

Погашение в грейс-период

Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись

Если Вы внесете Х ХХХ.00 ГРН до 25 мая, Вам не нужно будет платить никаких процентов.

Если Вы не внесете эту сумму, Вам нужно внести до 25 мая минимум ХХХ.ХХ ГРН. Затем Вам нужно будет вносить обязательный платеж до 25 числа каждого месяца, пока не погасится весь кредит. На сумму кредита будет начисляться 3.5% в месяц (в конце месяца).


Как это понимать? Обычно на следующий день уже подтягивается, что погашено, и должно отображаться ".... все траты .... до 25 июня".
Первый раз такое вижу. На горячей линии сказали, что все нормально, тем более, что видно, что сумма зачислена. Но мне спокойней, когда пишет правильно...

У кого-то такое тоже пишет или тут все гасят в последний день? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:35

Re: Приватбанк

Искатель написав:Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись

Інформація оновлюється наступного дня після 08:30
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:29

  Zochan написав:
Искатель написав:Вчера погасил задолженность по кредитке за прошлый месяц (я обычно это делаю в предпоследний день для верности).
Сегодня зашел - и вижу ту же надпись

Інформація оновлюється наступного дня після 08:30


Да? Буду знать, спасибо! Уже обновилось, может, зря я бочку котил...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:12

Re: Приватбанк

Валерий, пишите по теме, а тема это не ваша неспособность установить браузер и зайти на сайт, и не ваша неудовлетворённость жизнью, а обсуждение ПриватБанка
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:08

  kalinavalera1 написав:Кто знает - помогите ! Приват 24 глючит как и его работники. Не могу войти. Говорят он не корректно работает в Эксплоуэре. Пытаюсь загрузить Гугл Хром - он пишет " что бы закончит загрузку - загрузите программу еще на другое устройство - планшет" . и только тогда загрузка будет закончена?! Что за фигня, зачем это ? В каком браузере вы заходите - в Приват 24 ? К сожалению служба Привата не может даже сосредоточиться и отвечать по теме, и не знает ответы на элементарные вопросы .

Я тоже не могу зайти в приват24 при включенном эйс скрипте, приходится отключать. Легче всего просто запустить браузер в безопасном режиме через Меню->Справка->Перезапустить без дополнений.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:17

Re: Приватбанк

"Приватбанк Ваши деньги не сможет защитить, а оператор Vodafone или имеет слабые места в системе безопасности или недобросовестных сотрудников"
https://www.facebook.com/myharkov/posts ... 1296458087
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:45

  ruvex написав:
  kalinavalera1 написав: Я уже вышел оттуда. А скрин как сделать ? Ноут делает скрины ?

Как пользоваться опцией "PrintScreen" на компьютере.
https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%22PrintScreen%22-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5


Не следует объяснять слепому, как выглядит солнце - бесполезная трата времени и это ему не нужно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:48

  Stringer написав:"Приватбанк Ваши деньги не сможет защитить, а оператор Vodafone или имеет слабые места в системе безопасности или недобросовестных сотрудников"
https://www.facebook.com/myharkov/posts ... 1296458087
не совсем понятно как выводили деньги на лайфселл и что делали дальше ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:51

Re: Приватбанк

Лайф там участвовал только для замены сим карты,а выводили уже скорее всего в нал.
Alex_ki
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  #<1 ... 7609761076117612
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