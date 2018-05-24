Alex_ki
Лайф там как раз участвовал как хорошая прокладка для обнала. Гуглите Paycell для инфы. Для удаленной замены там был Водафон.
P.S. Это результат простых манипуляций, а случай не первый и не последний.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:39
Alex_ki
Лайф там как раз участвовал как хорошая прокладка для обнала. Гуглите Paycell для инфы. Для удаленной замены там был Водафон.
P.S. Это результат простых манипуляций, а случай не первый и не последний.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:39
Re: Приватбанк
Подскажите кто знает? Банк не даёт открыть интернет-карту. Был десяток- уже как 2 месяца назад закрыл. Горячка выдвигает разные версии. Вплоть до истечения срока действия закрытой, а это 2026 год. Понадобилось сделать пару платежей на сомнительных сайтах- и тут такая засада.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:41
Re: Приватбанк
А сколько всего интернет-карт было открыто? Там есть ограничение до 30 карт всего.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:02
на сильпе свинорыллили? )
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