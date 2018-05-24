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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7610761176127613
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:39

Alex_ki
Лайф там как раз участвовал как хорошая прокладка для обнала. Гуглите Paycell для инфы. Для удаленной замены там был Водафон.
P.S. Это результат простых манипуляций, а случай не первый и не последний.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:39

Re: Приватбанк

Подскажите кто знает? Банк не даёт открыть интернет-карту. Был десяток- уже как 2 месяца назад закрыл. Горячка выдвигает разные версии. Вплоть до истечения срока действия закрытой, а это 2026 год. Понадобилось сделать пару платежей на сомнительных сайтах- и тут такая засада.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:41

Re: Приватбанк

А сколько всего интернет-карт было открыто? Там есть ограничение до 30 карт всего.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:02

  lel написав:Подскажите кто знает? Банк не даёт открыть интернет-карту. Был десяток- уже как 2 месяца назад закрыл. Горячка выдвигает разные версии. Вплоть до истечения срока действия закрытой, а это 2026 год. Понадобилось сделать пару платежей на сомнительных сайтах- и тут такая засада.


на сильпе свинорыллили? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:17

Re: Приватбанк

Открыл и уже закрыл 10-11 интернет карт в 3х валютах.
MASolomko написав:А сколько всего интернет-карт было открыто? Там есть ограничение до 30 карт всего.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:20

Re: Приватбанк

IMPRINTER написав:
на сильпе свинорыллили? )


Ага.
С 5 аккаунтов. На 3х не даёт открыть новые.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:30

Re: Приватбанк

шо за куйня с п24 с утра?
со смартфона вход норм., а с пк "Подтверждение по телефону Вызывает ПриватБанк " после подтверждения входа ничего не происходит, тока галочка появляется на изображении телефона на экране .
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:34

  lel написав:Подскажите кто знает? Банк не даёт открыть интернет-карту. Был десяток- уже как 2 месяца назад закрыл. Горячка выдвигает разные версии. Вплоть до истечения срока действия закрытой, а это 2026 год. Понадобилось сделать пару платежей на сомнительных сайтах- и тут такая засада.

гарячка видавала недавно, що максимум 11 можна відкривати у всіх валютах. потім усьо.
можна їх потеребити
wolt450
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