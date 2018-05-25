Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15

Всем спасибки за поддержку, уже все получлось - как зашел - то сразу все пошло нормально. Со скрином наверное тоже по ходу понял, будет время попробую. Считать скриншот - "солнцем" - как тут кто-то пишет - поржал. Солнце - совсем другое. На много симпатичнее "скриншота". Даже доллар или даже гривна - и то интереснее и заманчивее, чем унылый "скриншот".Хочу поблагодарить форумчан и особенно сотрудников 3700 - они проявили понимание и терпение -и мне очень помогли. Не ожидал. Там оказывается разные есть сотрудники. Есть понимающие и думающие. Не смотря, что я был уже на нервах , и не верил что получиться отправить деньги - мне на 3700 говорили конкретные кнопки и сразу само все пошло как по нотам. Трудно было токо со входом. Вошел через Хром.