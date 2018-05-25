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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7611761276137614 Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:25 Порт написав: kalinavalera1 написав: Со скрином наверное тоже по ходу понял, будет время попробую. Считать скриншот - "солнцем" - как тут кто-то пишет - поржал . Солнце - совсем другое. На много симпатичнее "скриншота". Даже доллар или даже гривна - и то интереснее и заманчивее, чем унылый "скриншот". Со скрином наверное тоже по ходу понял, будет время попробую. Считать скриншот - "солнцем" - как тут кто-то пишет - поржал. Солнце - совсем другое. На много симпатичнее "скриншота". Даже доллар или даже гривна - и то интереснее и заманчивее, чем унылый "скриншот".



Какое прямолинейное мышление. Какое прямолинейное мышление.



WachtAmRhein

Повідомлень: 8325 З нами з: 16.11.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 1231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 12:15 WachtAmRhein Этот, кому "скриншот - это солнце нашей жизни , только слепой этого не видит" - он не шизик, просто глупо хамил. Люди хоть поржут. Это же весело? А у тетечки "рваное мышление", а не "прямое". Ее жаль. Глупый или больной - большая разница. Прямое мышление - это железная логика, а рваное - это когда - "скриншот - солнце нашей жизни" или у тетки " я кудрявая- значит стану президентом". А вы хотели " скриншота" в серьез принимать ? kalinavalera1

Повідомлень: 4376 З нами з: 07.05.11 Подякував: 642 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 12:36 kalinavalera1 написав: WachtAmRhein Этот, кому "скриншот - это солнце нашей жизни , только слепой этого не видит" - он не шизик, просто глупо хамил. Люди хоть поржут. Это же весело? А у тетечки "рваное мышление", а не "прямое". Ее жаль. Глупый или больной - большая разница. Прямое мышление - это железная логика, а рваное - это когда - "скриншот - солнце нашей жизни" или у тетки " я кудрявая- значит стану президентом". А вы хотели " скриншота" в серьез принимать ? Этот, кому "скриншот - это солнце нашей жизни , только слепой этого не видит" - он не шизик, просто глупо хамил. Люди хоть поржут. Это же весело? А у тетечки "рваное мышление", а не "прямое". Ее жаль. Глупый или больной - большая разница. Прямое мышление - это железная логика, а рваное - это когда - "скриншот - солнце нашей жизни" или у тетки " я кудрявая- значит стану президентом". А вы хотели " скриншота" в серьез принимать ?

Консультация психиатра или психолога больше вам подойдет? Консультация психиатра или психолога больше вам подойдет? Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13319 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1019 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 13:22 BBC Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....

Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело - , и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала.

Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату,уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить. Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело -, и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала.Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату,уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить. kalinavalera1

Повідомлень: 4376 З нами з: 07.05.11 Подякував: 642 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 13:30 думал заразиться может типа венеролог, ан нет v57 Повідомлень: 1725 З нами з: 14.03.10 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7611761276137614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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