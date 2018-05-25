Додано: Суб 26 тра, 2018 13:22

Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело -, и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала.Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. И для работников Привата замечу - если клиент платежеспособный - то он точно не тупой.А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату, уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить.