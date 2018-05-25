Порт написав:
Какое прямолинейное мышление.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:25
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:15
WachtAmRhein Этот, кому "скриншот - это солнце нашей жизни , только слепой этого не видит" - он не шизик, просто глупо хамил. Люди хоть поржут. Это же весело? А у тетечки "рваное мышление", а не "прямое". Ее жаль. Глупый или больной - большая разница. Прямое мышление - это железная логика, а рваное - это когда - "скриншот - солнце нашей жизни" или у тетки " я кудрявая- значит стану президентом". А вы хотели " скриншота" в серьез принимать ?
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:36
Консультация психиатра или психолога больше вам подойдет?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:22
BBC Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....
Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело - , и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала.
Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. И для работников Привата замечу - если клиент платежеспособный - то он точно не тупой. А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату, уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 26 тра, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:44
Re: Приватбанк
Додано: Суб 26 тра, 2018 16:30
Re: Приватбанк
Платоспроможний клієнт м.б. тупим, навіть довго, якщо отримав гарний спадок
Чим більше таких, в принципі тим краще, банкстери не будкть діставати звичайних та досвідчених...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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