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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7612761376147615>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:25

  Порт написав:
  kalinavalera1 написав:Со скрином наверное тоже по ходу понял, будет время попробую. Считать скриншот - "солнцем" - как тут кто-то пишет - поржал :lol: . Солнце - совсем другое. На много симпатичнее "скриншота". Даже доллар или даже гривна - и то интереснее и заманчивее, чем унылый "скриншот".


Какое прямолинейное мышление. :D


WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:15

WachtAmRhein Этот, кому "скриншот - это солнце нашей жизни , только слепой этого не видит" - он не шизик, просто глупо хамил. Люди хоть поржут. Это же весело? А у тетечки "рваное мышление", а не "прямое". Ее жаль. Глупый или больной - большая разница. Прямое мышление - это железная логика, а рваное - это когда - "скриншот - солнце нашей жизни" или у тетки " я кудрявая- значит стану президентом". А вы хотели " скриншота" в серьез принимать ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:36

  kalinavalera1 написав:WachtAmRhein Этот, кому "скриншот - это солнце нашей жизни , только слепой этого не видит" - он не шизик, просто глупо хамил. Люди хоть поржут. Это же весело? А у тетечки "рваное мышление", а не "прямое". Ее жаль. Глупый или больной - большая разница. Прямое мышление - это железная логика, а рваное - это когда - "скриншот - солнце нашей жизни" или у тетки " я кудрявая- значит стану президентом". А вы хотели " скриншота" в серьез принимать ?

Консультация психиатра или психолога больше вам подойдет?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:22

BBC Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....
Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело - :evil: , и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала. :mrgreen:
Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. И для работников Привата замечу - если клиент платежеспособный - то он точно не тупой. :mrgreen: А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату, уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 26 тра, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:44

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:Клиент банка имеет право быть очень тупым
Вы идеальный клиент банка , этого у вас не отнять.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:51

Без таких людей мир был бы гораздо скучнее...
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 16:30

Re: Приватбанк

Платоспроможний клієнт м.б. тупим, навіть довго, якщо отримав гарний спадок :)
Чим більше таких, в принципі тим краще, банкстери не будкть діставати звичайних та досвідчених...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:18

  chipmunk написав:Платоспроможний клієнт м.б. тупим, навіть довго, якщо отримав гарний спадок :)
Чим більше таких, в принципі тим краще, банкстери не будкть діставати звичайних та досвідчених...

Банкстери будут діставати скоріш того, хто винен банку гроші. Якщо дістають по особоистим мотивам - "недосвічених" - то річь не в тому що вони банкстери - це не професійне вже. Досвічені теж були не досвіченими колись, то чого до цього чиплятися? Дістають не банкстери, а такі собі - пішаки - клерки. Я б дуже здивувався - як би мене діставав хозяїн банку. :mrgreen: Це смішно . В нього є справи важніші. Як би він витрачав себе на таку дурню - то не став би хозяїном банку.

В тупого спадкоємця - спадок легко заберуть пройдисвіти, навіть зберегти гроші- це мистецтво в наш час - та в нашій країні. Не дуже вірю в дурнів зі статками. Багато знаю випадків різних - коли досить помірковані приятелі - профукали спадок за пів- року . А скільки украінців продавали нерухомість у в 90 - 2000 роках- за безцінь ? Я знаю випадки - люди розумні дуже , але ось таке робили. Скільки дуже розумних навпаки вкладалися у нерухомість в 2007-2008 на хаях ?
Навіть просто бути забезченим на середньому рівні - (не кажу навіть про багатство ) в наш час в нашій країні - не аби яке мистецтво. (А якщо в родині ще є тяжко хворі, діти навчаються за кордонов та тп.

Не вірю я в багатих дурнів. В багатих хитрованів вірю. Я вам більш скажу - недосвіченність - це не велика біда, вивчити -10 кнопок , та скрін зробити - зможе навіть макака. Тут не розум потрібен - більше пам"ять. Розум а досвід в окремій сфері - різні речі.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 26 тра, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:39

@kalinavalera1

в ваших словах багато розуму і знань, дякую вам.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:48

greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -

Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?
kalinavalera1
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