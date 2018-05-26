Додано: Суб 26 тра, 2018 22:18

chipmunk написав: Платоспроможний клієнт м.б. тупим, навіть довго, якщо отримав гарний спадок

Чим більше таких, в принципі тим краще, банкстери не будкть діставати звичайних та досвідчених... Платоспроможний клієнт м.б. тупим, навіть довго, якщо отримав гарний спадокЧим більше таких, в принципі тим краще, банкстери не будкть діставати звичайних та досвідчених...

Банкстери будут діставати скоріш того, хто винен банку гроші. Якщо дістають по особоистим мотивам - "недосвічених" - то річь не в тому що вони банкстери - це не професійне вже. Досвічені теж були не досвіченими колись, то чого до цього чиплятися? Дістають не банкстери, а такі собі - пішаки - клерки. Я б дуже здивувався - як би мене діставав хозяїн банку.Це смішно . В нього є справи важніші. Як би він витрачав себе на таку дурню - то не став би хозяїном банку.В тупого спадкоємця - спадок легко заберуть пройдисвіти, навіть зберегти гроші- це мистецтво в наш час - та в нашій країні. Не дуже вірю в дурнів зі статками. Багато знаю випадків різних - коли досить помірковані приятелі - профукали спадок за пів- року . А скільки украінців продавали нерухомість у в 90 - 2000 роках- за безцінь ? Я знаю випадки - люди розумні дуже , але ось таке робили. Скільки дуже розумних навпаки вкладалися у нерухомість в 2007-2008 на хаях ?Навіть просто бути забезченим на середньому рівні - (не кажу навіть про багатство ) в наш час в нашій країні - не аби яке мистецтво. (А якщо в родині ще є тяжко хворі, діти навчаються за кордонов та тп.Не вірю я в багатих дурнів. В багатих хитрованів вірю. Я вам більш скажу - недосвіченність - це не велика біда, вивчити -10 кнопок , та скрін зробити - зможе навіть макака. Тут не розум потрібен - більше пам"ять. Розум а досвід в окремій сфері - різні речі.