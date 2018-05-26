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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 тра, 2018 23:04
kalinavalera1 написав:
та скрін зробити - зможе навіть макака
От честно , мне нравится как вы сами поднимаете планку на тот уровень до которого не дотягиваетесь.
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