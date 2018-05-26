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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7612761376147615
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:04

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:та скрін зробити - зможе навіть макака

От честно , мне нравится как вы сами поднимаете планку на тот уровень до которого не дотягиваетесь.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 00:49

  kalinavalera1 написав:greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -

Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?


Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02

  WachtAmRhein написав:
  kalinavalera1 написав:greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -

Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?


Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо.


Я так понимаю, он боится платить с кредитки на "левом" сайте. Возможно, даже и правильно боится.
А комиссия будет 4%, как за любой подобный платеж с кредитных средств.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:22

Re: Приватбанк

А какая сейчас комиссия за перевод с виртуальной долларовой карты на гривневую?
jerua
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:10

Re: Приватбанк

jerua, это обмен валюты. Сейчас её онлайн не поменять через Приват24, вроде как.

Вывод средств с виртуальной карты с комиссией 1% (из них 0,5% включена комиссия при переводе на КдВ), как и с Уни за счёт собственных средств.

Если есть валютная КдВ в долларах, то перевести с виртуальной на неё и затем снять с неё в банкомате гривну.
MASolomko
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