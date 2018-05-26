Додано: Нед 27 тра, 2018 14:35

Искатель написав: WachtAmRhein написав: kalinavalera1 написав: greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -



Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ? Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?



Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо. Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо.



Я так понимаю, он боится платить с кредитки на "левом" сайте. Возможно, даже и правильно боится.

А комиссия будет 4%, как за любой подобный платеж с кредитных средств. Я так понимаю, он боится платить с кредитки на "левом" сайте. Возможно, даже и правильно боится.А комиссия будет 4%, как за любой подобный платеж с кредитных средств.

Спс! Не знаю на сколько сайт левый, но береженого Бог бережет. Говорят лучше счет в долларах выставлять - доступен и такой вариант. Думаю долларовую карту открыть и с нее платить - будет экономия вероятно. Платил гривнами на сайт в США сейчас - почему -то сказали приватовцы - "двойная конвертация". За чем двойная ? Гривны один раз в доллары нужно перевести - а два раза за чем?А если покупать в Привате - виртуальный доллар - для пополнения на виртуальную карту - обязательно лично туда идти и в кассе должен там быть наличный доллар? Или все возможно виртуально ? Или пойти лично ( на уни сейчас нет своих средств, только кредитные) и за наличные можно пополнить виртуальным долларом ( если долларов нет в кассе наличных) виртуальную карту ? Наверное если покупать за наличные или за свои деньги на уни ( не кредитные) доллар - будет дешевле чем 4% комиссионных плюс за конвертацию ? Мне доступны все варианты в принципе - вычисляю как экономичнее. В Привате часто наличных долларов нет, виртуальные можно в таком случае купить для пополнения виртуальной карты ?Подскажите - кто в курсе, плиз!