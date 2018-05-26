От честно , мне нравится как вы сами поднимаете планку на тот уровень до которого не дотягиваетесь.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 тра, 2018 23:04
Re: Приватбанк
Додано: Нед 27 тра, 2018 00:49
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02
Я так понимаю, он боится платить с кредитки на "левом" сайте. Возможно, даже и правильно боится.
А комиссия будет 4%, как за любой подобный платеж с кредитных средств.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:22
Re: Приватбанк
А какая сейчас комиссия за перевод с виртуальной долларовой карты на гривневую?
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:10
Re: Приватбанк
jerua, это обмен валюты. Сейчас её онлайн не поменять через Приват24, вроде как.
Вывод средств с виртуальной карты с комиссией 1% (из них 0,5% включена комиссия при переводе на КдВ), как и с Уни за счёт собственных средств.
Если есть валютная КдВ в долларах, то перевести с виртуальной на неё и затем снять с неё в банкомате гривну.
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:14
Re: Приватбанк
Аналогічні, як і між грн: на уні 0%, на КДВ 0,5 +0,5%. Продаж валюти для користувачів доступний з 10.00 до 16.00 в дні роботи міжбанку. Для свинорилів -цілодобово)).
Додано: Нед 27 тра, 2018 14:35
Спс! Не знаю на сколько сайт левый, но береженого Бог бережет. Говорят лучше счет в долларах выставлять - доступен и такой вариант. Думаю долларовую карту открыть и с нее платить - будет экономия вероятно. Платил гривнами на сайт в США сейчас - почему -то сказали приватовцы - "двойная конвертация". За чем двойная ? Гривны один раз в доллары нужно перевести - а два раза за чем?
А если покупать в Привате - виртуальный доллар - для пополнения на виртуальную карту - обязательно лично туда идти и в кассе должен там быть наличный доллар? Или все возможно виртуально ? Или пойти лично ( на уни сейчас нет своих средств, только кредитные) и за наличные можно пополнить виртуальным долларом ( если долларов нет в кассе наличных) виртуальную карту ? Наверное если покупать за наличные или за свои деньги на уни ( не кредитные) доллар - будет дешевле чем 4% комиссионных плюс за конвертацию ? Мне доступны все варианты в принципе - вычисляю как экономичнее . В Привате часто наличных долларов нет, виртуальные можно в таком случае купить для пополнения виртуальной карты ?
Подскажите - кто в курсе, плиз!
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:47
Зарубежный магазин должен Вам выставлять счёт в долларах, тогда при оплате гривневой картой не должно быть двойной конвертации.
На двойную конвертацию можно попасть и с валютной картой...
Например, PayPal любит по умолчанию делать двойную конвертацию даже при выборе валюты USD пока не зайдешь в глубь настроек и не отключить эту бяку.
В кассу надо идти обязательно, если ничего не поменялась, то наличие там валюты в кассе не обязательно. Один раз так пробовал
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:40
Re: Приватбанк
СПс! Это радует. Извините - не вполне усек про двойную конвертацию. Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку ? Про Пал Пей не в курсе. Я плачу с виртуальной карты Виза гривневой, хочу открыть еще долларовую.
Зараз переглядають цей форум: babka_v_kedax і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|