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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76137614761576167617>
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:04

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:та скрін зробити - зможе навіть макака

От честно , мне нравится как вы сами поднимаете планку на тот уровень до которого не дотягиваетесь.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 00:49

  kalinavalera1 написав:greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -

Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?


Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02

  WachtAmRhein написав:
  kalinavalera1 написав:greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -

Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?


Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо.


Я так понимаю, он боится платить с кредитки на "левом" сайте. Возможно, даже и правильно боится.
А комиссия будет 4%, как за любой подобный платеж с кредитных средств.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:22

Re: Приватбанк

А какая сейчас комиссия за перевод с виртуальной долларовой карты на гривневую?
jerua
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:10

Re: Приватбанк

jerua, это обмен валюты. Сейчас её онлайн не поменять через Приват24, вроде как.

Вывод средств с виртуальной карты с комиссией 1% (из них 0,5% включена комиссия при переводе на КдВ), как и с Уни за счёт собственных средств.

Если есть валютная КдВ в долларах, то перевести с виртуальной на неё и затем снять с неё в банкомате гривну.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 13:14

Re: Приватбанк

jerua написав:А какая сейчас комиссия за перевод с виртуальной долларовой карты на гривневую?
Аналогічні, як і між грн: на уні 0%, на КДВ 0,5 +0,5%. Продаж валюти для користувачів доступний з 10.00 до 16.00 в дні роботи міжбанку. Для свинорилів -цілодобово)).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 14:35

  Искатель написав:
  WachtAmRhein написав:
  kalinavalera1 написав:greenozon Я набуваю досвід - скажіть - будь ласка,то знає -

Перевести нужно гривны между моими картами - с уни голд - кредитные средства - на мою виртуальную Виза в Приват 24. Сумма не большая. Какие будут комиссионные ?


Платите с уни. Никуда ничего переводить не надо.


Я так понимаю, он боится платить с кредитки на "левом" сайте. Возможно, даже и правильно боится.
А комиссия будет 4%, как за любой подобный платеж с кредитных средств.

Спс! Не знаю на сколько сайт левый, но береженого Бог бережет. Говорят лучше счет в долларах выставлять - доступен и такой вариант. Думаю долларовую карту открыть и с нее платить - будет экономия вероятно. Платил гривнами на сайт в США сейчас - почему -то сказали приватовцы - "двойная конвертация". За чем двойная ? Гривны один раз в доллары нужно перевести - а два раза за чем?

А если покупать в Привате - виртуальный доллар - для пополнения на виртуальную карту - обязательно лично туда идти и в кассе должен там быть наличный доллар? Или все возможно виртуально ? Или пойти лично ( на уни сейчас нет своих средств, только кредитные) и за наличные можно пополнить виртуальным долларом ( если долларов нет в кассе наличных) виртуальную карту ? Наверное если покупать за наличные или за свои деньги на уни ( не кредитные) доллар - будет дешевле чем 4% комиссионных плюс за конвертацию ? Мне доступны все варианты в принципе - вычисляю как экономичнее :) . В Привате часто наличных долларов нет, виртуальные можно в таком случае купить для пополнения виртуальной карты ?
Подскажите - кто в курсе, плиз!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:47

  kalinavalera1 написав:Платил гривнами на сайт в США сейчас - почему -то сказали приватовцы - "двойная конвертация". За чем двойная ?
Зарубежный магазин должен Вам выставлять счёт в долларах, тогда при оплате гривневой картой не должно быть двойной конвертации.
На двойную конвертацию можно попасть и с валютной картой...

Например, PayPal любит по умолчанию делать двойную конвертацию даже при выборе валюты USD пока не зайдешь в глубь настроек и не отключить эту бяку.

  kalinavalera1 написав:А если покупать в Привате - виртуальный доллар - для пополнения на виртуальную карту - обязательно лично туда идти и в кассе должен там быть наличный доллар?
В кассу надо идти обязательно, если ничего не поменялась, то наличие там валюты в кассе не обязательно. Один раз так пробовал :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:40

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:В кассу надо идти обязательно, если ничего не поменялась, то наличие там валюты в кассе не обязательно. Один раз так пробовал

СПс! Это радует. Извините - не вполне усек про двойную конвертацию. Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку ? Про Пал Пей не в курсе. Я плачу с виртуальной карты Виза гривневой, хочу открыть еще долларовую.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:20

kalinavalera1
Які проблеми купити на чр бакси, кинути іх на на уні і розплатитися за товар?
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valya
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