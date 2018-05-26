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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:31
valya Какая простота ! Как бы на уни баксы кинуть нельзя, она гривневая. И "кинуть" доллары куда-то моно только в отделении банка. Возможно есть валютная уни? Когда-то была, но за нее нужно было платить много, за обслуживание. Не знаю есть ли сейчас ? Черный рынок тоже не айс. Предпочтительно цивилизованно купить, вы включите мозг - за чем мне по подворотням шарахаться не пойми с кем, а потом все равно идти в Приват что бы внести доллары на карту ? Если большая сумма - опасно на ч.р. - если сумма не большая - как у меня - то разница курсов не значительная будет.Она не стоит лишних телодвижений имхо. Мне нужен совет более опытного банкстера.
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:53
Re: Приватбанк
Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:56
kalinavalera1
Меня не обязательно Вам слушать! И мой мозг не трогайте!
Некоторые люди, для таких разных, не предвиденных, срочных потребностей могут, или должны иметь не настолько проблемную уни $.
Все остальное, комис!
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:57
Плюсуююю!!!!
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Додано: Нед 27 тра, 2018 19:01
Re: Приватбанк
Ви самі її і робите, обираючи не місцеву валюту)). Платіть в $ з грн картки і ніяких подвійних конвертацій не буде. Якщо плануєте покупку на значну суму, то краще платити з $ картки, щоб у разі відміни транзакції чи поверненні суми не було втрат на курсовій різниці покупки/продажу.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:04
Ап'ять плюсуююю!
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Додано: Нед 27 тра, 2018 19:05
Re: Приватбанк
при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:13
Сорри! Не хотел задеть! Обязательно вас послушаю - если по сути. И буду благодарен, если научите толку. Что за долларовая уни ? Сколько стоит обслуживание ? В Привате24 доллары не продаются уже давно как. Токо в кассе. Гляну и сравню курс обменников и отделений банка. Разве это черный рынок ? Отделение банка и обменник ? Черный рынок это - прохожий на улице ( или в подворотне) в темных очках . Что бы сдать валюту - ч.р. это договор с хозяином любой лавки - кто есть знакомый, они каждый день выручку конвертируют. Приходилось такое , когда курс сильно отличался. А покупать даже не помню на ч.р. Какая разница на курсе будет сейчас- существенная ?
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:21
Спс! Понял.
Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации".
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:33
kalinavalera1
Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.
Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.
А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!
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