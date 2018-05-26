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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7614761576167617>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:31

valya Какая простота ! Как бы на уни баксы кинуть нельзя, она гривневая. И "кинуть" доллары куда-то моно только в отделении банка. Возможно есть валютная уни? Когда-то была, но за нее нужно было платить много, за обслуживание. Не знаю есть ли сейчас ? Черный рынок тоже не айс. Предпочтительно цивилизованно купить, вы включите мозг - за чем мне по подворотням шарахаться не пойми с кем, а потом все равно идти в Приват что бы внести доллары на карту ? Если большая сумма - опасно на ч.р. - если сумма не большая - как у меня - то разница курсов не значительная будет.Она не стоит лишних телодвижений имхо. Мне нужен совет более опытного банкстера. :)
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:53

Re: Приватбанк

Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:56

kalinavalera1
Меня не обязательно Вам слушать! И мой мозг не трогайте!
Некоторые люди, для таких разных, не предвиденных, срочных потребностей могут, или должны иметь не настолько проблемную уни $.
Все остальное, комис!
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:57

  Alex_ki написав:Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.

Плюсуююю!!!!
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:01

Re: Приватбанк

kalinavalera1 написав:На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку ?

Ви самі її і робите, обираючи не місцеву валюту)). Платіть в $ з грн картки і ніяких подвійних конвертацій не буде. Якщо плануєте покупку на значну суму, то краще платити з $ картки, щоб у разі відміни транзакції чи поверненні суми не було втрат на курсовій різниці покупки/продажу.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:04

  stryzhko написав:
kalinavalera1 написав:На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку ?

Ви самі її і робите, обираючи не місцеву валюту)). Платіть в $ з грн картки і ніяких подвійних конвертацій не буде. Якщо плануєте покупку на значну суму, то краще платити з $ картки, щоб у разі відміни транзакції чи поверненні суми не було втрат на курсовій різниці покупки/продажу.

Ап'ять плюсуююю!
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:05

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку
при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:13

  valya написав:kalinavalera1
Меня не обязательно Вам слушать! И мой мозг не трогайте!
Некоторые люди, для таких разных, не предвиденных, срочных потребностей могут, или должны иметь не настолько проблемную уни $.
Все остальное, комис!

Сорри! Не хотел задеть! Обязательно вас послушаю - если по сути. И буду благодарен, если научите толку. Что за долларовая уни ? Сколько стоит обслуживание ? В Привате24 доллары не продаются уже давно как. Токо в кассе. Гляну и сравню курс обменников и отделений банка. Разве это черный рынок ? Отделение банка и обменник ? Черный рынок это - прохожий на улице ( или в подворотне) в темных очках :-). Что бы сдать валюту - ч.р. это договор с хозяином любой лавки - кто есть знакомый, они каждый день выручку конвертируют. Приходилось такое , когда курс сильно отличался. А покупать даже не помню на ч.р. Какая разница на курсе будет сейчас- существенная ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:21

  Bosstone написав:
  kalinavalera1 написав:Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку
при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну

Спс! Понял. :D

Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации".
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:33

kalinavalera1
Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.
Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.
А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!
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valya
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  #<1 ... 7614761576167617>
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