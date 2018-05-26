Додано: Нед 27 тра, 2018 18:31

Какая простота ! Как бы на уни баксы кинуть нельзя, она гривневая. И "кинуть" доллары куда-то моно только в отделении банка. Возможно есть валютная уни? Когда-то была, но за нее нужно было платить много, за обслуживание. Не знаю есть ли сейчас ? Черный рынок тоже не айс. Предпочтительно цивилизованно купить, вы включите мозг - за чем мне по подворотням шарахаться не пойми с кем, а потом все равно идти в Приват что бы внести доллары на карту ? Если большая сумма - опасно на ч.р. - если сумма не большая - как у меня - то разница курсов не значительная будет.Она не стоит лишних телодвижений имхо. Мне нужен совет более опытного банкстера.