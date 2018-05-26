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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7614761576167617 Додано: Нед 27 тра, 2018 19:37 Alex_ki написав: Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить. Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.

А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.



А запутался слегка вот -

1. Валя пишет , что выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял?



2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?



Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.А запутался слегка вот -1. Валя пишет , что выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял?2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? kalinavalera1

Повідомлень: 4392 З нами з: 07.05.11 Подякував: 643 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 19:47 valya написав: kalinavalera1

Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.

Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.

А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно! Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!

Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно ? Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого. Сейчас у меня просто голд.

А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?



Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации. Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно ? Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого. Сейчас у меня просто голд.А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации. kalinavalera1

Повідомлень: 4392 З нами з: 07.05.11 Подякував: 643 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7614761576167617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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