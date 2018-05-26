Alex_ki написав:Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.
А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.
А запутался слегка вот -
1. Валя пишет , что выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял?
2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?
Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ?