RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7614761576167617
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:37

  Alex_ki написав:Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.

А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.

А запутался слегка вот -
1. Валя пишет , что выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял?

2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?

Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 07.05.11
Подякував: 643 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:47

  valya написав:kalinavalera1
Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.
Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.
А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!

Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно ? Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого. Сейчас у меня просто голд.
А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?

Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 07.05.11
Подякував: 643 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7614761576167617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, skorpio123, valya і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.