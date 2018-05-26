Додано: Нед 27 тра, 2018 19:47

valya написав: kalinavalera1

Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.

Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.

А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно! Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!

Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно - бесплатная Голд в гривнях и в долларе ? Точно у меня в гривнах бесплатная. Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого.А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации.