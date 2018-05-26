Alex_ki написав:Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.
А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.
А запутался слегка вот - 1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?
2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?
Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? Кажется я уже почти в этом вопросе разобрался.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
valya написав:kalinavalera1 Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата. Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты. А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!
Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно - бесплатная Голд в гривнях и в долларе ? Точно у меня в гривнах бесплатная. Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого. А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?
Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку
при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну
Спс! Понял.
Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации".
При оплате покупки долларовой картой привата не должно быть конвертации, если покупка в долларах. Вот на ютубе инструкция по отключению двойной конветрации продолжительностью одна минута
[quote="4374353:valya"][b]kalinavalera1[/b] По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.[/quote] А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь!
kalinavalera1 написав:Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ?
Залежить від різниці курсів банку і ЧР і курсу на момент погашення кредитки. Можете, як зекономити так і бути в програші в обох варіантах. Все відносно в нашому житті)) Наприклад, на сьогодні економія 25 грн на 100$, якщо оплачувати валютною картою і купляти $ на ЧР. При оплаті кредиткою вигода залежить від того, яка валюта буде на руках на момент погашення через місяць, другий: чи продасте $ по 26,5 чи 25.5))