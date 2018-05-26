RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7614761576167617
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:37

  Alex_ki написав:Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.

А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.

А запутался слегка вот -
1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?

2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?

Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? Кажется я уже почти в этом вопросе разобрался.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:47

  valya написав:kalinavalera1
Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.
Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.
А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!

Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно - бесплатная Голд в гривнях и в долларе ? Точно у меня в гривнах бесплатная. Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого.
А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?

Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:50

  kalinavalera1 написав:
  Bosstone написав:
  kalinavalera1 написав:Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку
при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну

Спс! Понял. :D

Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации".

При оплате покупки долларовой картой привата не должно быть конвертации, если покупка в долларах.
Вот на ютубе инструкция по отключению двойной конветрации продолжительностью одна минута
Bosstone
 
Повідомлень: 660
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:52

Bosstone Спс!
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:52

kalinavalera1
По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 991
З нами з: 31.10.12
Подякував: 160 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:58

[quote="4374353:valya"][b]kalinavalera1[/b]
По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.[/quote]
А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь!
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:03

  kalinavalera1 написав:
  valya написав:kalinavalera1
По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.

А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь!

Не понятно: вопрос или утверждение?
Это действительно так!
П.С. Прописные истинны...
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 991
З нами з: 31.10.12
Подякував: 160 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:06

Re: Приватбанк

kalinavalera1 написав:Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ?

Залежить від різниці курсів банку і ЧР і курсу на момент погашення кредитки. Можете, як зекономити так і бути в програші в обох варіантах. Все відносно в нашому житті))
Наприклад, на сьогодні економія 25 грн на 100$, якщо оплачувати валютною картою і купляти $ на ЧР. При оплаті кредиткою вигода залежить від того, яка валюта буде на руках на момент погашення через місяць, другий: чи продасте $ по 26,5 чи 25.5))
stryzhko
 
Повідомлень: 352
З нами з: 04.10.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7614761576167617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, Viktor і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15055)
27.05.2018 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.