Alex_ki написав:Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.
А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.
А запутался слегка вот - 1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?
2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?
Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? Кажется я уже почти в этом вопросе разобрался.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
valya написав:kalinavalera1 Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата. Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты. А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!
Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно - бесплатная Голд в гривнях и в долларе ? Точно у меня в гривнах бесплатная. Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого. А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?
Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку
при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну
Спс! Понял.
Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации".
При оплате покупки долларовой картой привата не должно быть конвертации, если покупка в долларах. Вот на ютубе инструкция по отключению двойной конветрации продолжительностью одна минута
[quote="4374353:valya"][b]kalinavalera1[/b] По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.[/quote] А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь!
kalinavalera1 написав:Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ?
Залежить від різниці курсів банку і ЧР і курсу на момент погашення кредитки. Можете, як зекономити так і бути в програші в обох варіантах. Все відносно в нашому житті)) Наприклад, на сьогодні економія 25 грн на 100$, якщо оплачувати валютною картою і купляти $ на ЧР. При оплаті кредиткою вигода залежить від того, яка валюта буде на руках на момент погашення через місяць, другий: чи продасте $ по 26,5 чи 25.5))
kalinavalera1 написав:BBC Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать.... Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело - , и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала. Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. И для работников Привата замечу - если клиент платежеспособный - то он точно не тупой. А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату, уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить.
Н-да, как всё запущено, Господи. Впрочем этот персонаж и раньше выдавал подобное. Единственное, что непонятно - зачем такому банк? Чтобы положить 30 гривен, под 7% и при этом вынести мозг всем окружающим?
Порт написав: Единственное, что непонятно - зачем такому банк? Чтобы положить 30 гривен, под 7% и при этом вынести мозг всем окружающим?
Что вы устаревшую инфу выкапываете ? Вам написано русским языком - тема устарела еще позавчера. Все давно решилось. А вы застряли в своем скриншоте "остановись мгновение - ты из пластмассы"?! Работники банка есть и хорошие - толковые - которые вызывают только благодарность. Не считайте чужие деньги. И не обсуждайте не знакомых людей. Вам не должно быть ничего понятно. Кому ваше мнение нужно? - Мои личные качества никого не касаются. Банка касаются только мои деньги - "30 гривень по вашему". Вас вообще ничего не касается про посторонних не знакомых людей.
Когда не мог решить вопрос - так и посмеяться было кстати - все лучше чем ругаться. Сейчас все изменилось. Смеяться некогда. Тогда надеялся решить вопрос - так оно все и сложилось. Дай Бог и дальше так.