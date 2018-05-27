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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7614761576167617 Додано: Нед 27 тра, 2018 19:37 Alex_ki написав: Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить. Под чр можно понимать и вполне цивильные обменки, и отделения банков. Речь о том, что везде курс будет выгодней, чем карточный курс привата. Купив нал, через кассу его положить на виртуальную карту. Или открыть Уни в долларе, ничем по обслуживанию не отличается от гривны, и тогда нал доллары можно закидывать через любую зелёную тумбу. При желании переводить потом с нее на виртуальную и платить.

А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.



А запутался слегка вот -

1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?



2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?



Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? Кажется я уже почти в этом вопросе разобрался. А в зеленую тумбу можно всунуть доллары? Сожрет ? Отделение банка - это не черный рынок.А запутался слегка вот -1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?2. А вы предлагаете менять гривны не в процессе оплаты - а сразу платить долларами?Спс И вам, и Вале что уделяете внимание. Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ? Кажется я уже почти в этом вопросе разобрался. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4400 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 19:47 valya написав: kalinavalera1

Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.

Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.

А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно! Под чр понимается и обменка, и менялы, и прохожий и товарищ, любэ в отсутствии СЕПа Привата.Главное - планирование! Заблаговременно прогнозировать свои траты.А уни $ без проблем ранеее было при голде, > 50к грн депо, пожизненно!

Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно - бесплатная Голд в гривнях и в долларе ? Точно у меня в гривнах бесплатная. Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого.

А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?



Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации. Ой! Про уни S не понял - как это сейчас происходит ? У меня было давно голд и 50 000 гн. депо. А что пожизненно - бесплатная Голд в гривнях и в долларе ? Точно у меня в гривнах бесплатная. Но тогда, давно в долларах уни стоила дорого.А главное что такое СЕП Привата? Спс за пояснения. Значит курс - все таки выгоднее - если на карту класть доллары ? Чем платить в гривнах по долларовому счету с автоматической -конвертацией ?Оно не всегда заранее понятно - планировать не получается - иногда появляются скидки неожиданно на нужный товар и на короткий срок. Тогда уже считаю, что выгоднее - потерять на непонятках на конвертации или потерять скидку? Хочу разобраться очень в деталях конвертации. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 27 тра, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4400 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 19:50 kalinavalera1 написав: Bosstone написав: kalinavalera1 написав: Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку Сайт выставляет счет как клиент хочет в долларах или в гривнах. На первый раз поставил гривны - но в будущем экономнее будет доллары. Кто и за чем делает двойную конвертацию и как отключить эту бяку при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну при оплате картой за границей приват использует доллар для расчета с платежной системой, отсюда конвертация из гривны в доллар и обратно в гривну

Спс! Понял.



Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации". Спс! Понял.Значит долларовый счет - лучше? Мне тут Соломко - советовал что-то отключить , что бы и на долларе не было "двойной конвертации".

При оплате покупки долларовой картой привата не должно быть конвертации, если покупка в долларах.

Вот на ютубе инструкция по отключению двойной конветрации продолжительностью одна минута При оплате покупки долларовой картой привата не должно быть конвертации, если покупка в долларах.Вот на ютубепо отключению двойной конветрации продолжительностью одна минута Bosstone Повідомлень: 660 З нами з: 21.04.10 Подякував: 528 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 19:52 Bosstone Спс! kalinavalera1

Повідомлень: 4400 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 19:52 kalinavalera1

По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть. ******* valya

Повідомлень: 991 З нами з: 31.10.12 Подякував: 160 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 19:58 [quote="4374353:valya"][b]kalinavalera1[/b]

По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.[/quote]

А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь! kalinavalera1

Повідомлень: 4400 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 20:03 kalinavalera1 написав: valya написав: kalinavalera1

По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть. По конвертации - сорри. Не балую. А в тумбу в любое время на уни $ можна пихнуть.

А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь! А бесплатная уни голд в валюте - пожизненно - если было депо на 50 000 ? Очень хорошо, если так ! СПс за помощь!

Не понятно: вопрос или утверждение?

Это действительно так!

П.С. Прописные истинны... Не понятно: вопрос или утверждение?Это действительно так!П.С. Прописные истинны... ******* valya

Повідомлень: 991 З нами з: 31.10.12 Подякував: 160 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 20:06 Re: Приватбанк kalinavalera1 написав: Какие выгоды в каждом из 2 вариантов ?

Залежить від різниці курсів банку і ЧР і курсу на момент погашення кредитки. Можете, як зекономити так і бути в програші в обох варіантах. Все відносно в нашому житті))

Наприклад, на сьогодні економія 25 грн на 100$, якщо оплачувати валютною картою і купляти $ на ЧР. При оплаті кредиткою вигода залежить від того, яка валюта буде на руках на момент погашення через місяць, другий: чи продасте $ по 26,5 чи 25.5)) Залежить від різниці курсів банку і ЧР і курсу на момент погашення кредитки. Можете, як зекономити так і бути в програші в обох варіантах. Все відносно в нашому житті))Наприклад, на сьогодні економія 25 грн на 100$, якщо оплачувати валютною картою і купляти $ на ЧР. При оплаті кредиткою вигода залежить від того, яка валюта буде на руках на момент погашення через місяць, другий: чи продасте $ по 26,5 чи 25.5)) stryzhko Повідомлень: 352 З нами з: 04.10.16 Подякував: 39 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 21:47 kalinavalera1 написав: BBC Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....

Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело - , и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала.

Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. И для работников Привата замечу - если клиент платежеспособный - то он точно не тупой. А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату, уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить. Это моя профессия. Но тут же форум ? Мы просто общаемся? НЕ профессионально ? Когда висел Приват24 и я не мог туда зайти , а я психолог, не электронщик, не силен в этой теме, то обратился на чат Привата. Консультант там оказался бездарный и нелепый до смешного. Поняв - что переписка с ним далеко не профессиональная - предложил "перейти на форум" на эту ветку. Обосновав- тем, " что с его бессмысленных псевдо-консультаций - хоть люди поржут". я тоже. И он будет не "на работе" - а просто общаться на форуме, тут можно и ни о чем. Совсем другое дело , когда мне в тот момент нужна была профессиональная помощь. Может это и не сам он тут пишет, про "скрины - солнце нашей жизни" а те кто их натаскивает - так отвечать....Кстати - на 3700 мне реально помогли, они то не виноваты, что Приват 24 косячит - и не могут даже это прямо сказать. А я не понимал в чем дело -, и был на взводе, но тем не менее - мне назвали кнопки - что нажать - и все быстро решилось. Конечно когда система заработала.Оскорблять клиента банка - что он не такой умный - как хотел бы клерк ? Клиент банка имеет право быть очень тупым - он не имеет права быть не платежеспособным. И для работников Привата замечу - если клиент платежеспособный - то он точно не тупой.А работник банка очень тупым не имеет права быть, и тем более получать за это зарплату, уж тем более оскорблять клиентов. Тема исчерпала себя, еще вчера. Хочется в это верить.

Н-да, как всё запущено, Господи. Впрочем этот персонаж и раньше выдавал подобное. Единственное, что непонятно - зачем такому банк? Чтобы положить 30 гривен, под 7% и при этом вынести мозг всем окружающим? Н-да, как всё запущено, Господи.Впрочем этот персонаж и раньше выдавал подобное. Единственное, что непонятно - зачем такому банк? Чтобы положить 30 гривен, под 7% и при этом вынести мозг всем окружающим? Порт Повідомлень: 650 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 22:14 Re: Приватбанк Порт написав: Единственное, что непонятно - зачем такому банк? Чтобы положить 30 гривен, под 7% и при этом вынести мозг всем окружающим? Единственное, что непонятно - зачем такому банк? Чтобы положить 30 гривен, под 7% и при этом вынести мозг всем окружающим?



Что вы устаревшую инфу выкапываете ? Вам написано русским языком - тема устарела еще позавчера. Все давно решилось. А вы застряли в своем скриншоте "остановись мгновение - ты из пластмассы"?! Работники банка есть и хорошие - толковые - которые вызывают только благодарность.

Не считайте чужие деньги. И не обсуждайте не знакомых людей. Вам не должно быть ничего понятно. Кому ваше мнение нужно? - Мои личные качества никого не касаются. Банка касаются только мои деньги - "30 гривень по вашему". Вас вообще ничего не касается про посторонних не знакомых людей.



Когда не мог решить вопрос - так и посмеяться было кстати - все лучше чем ругаться. Сейчас все изменилось. Смеяться некогда. Тогда надеялся решить вопрос - так оно все и сложилось. Дай Бог и дальше так. Что вы устаревшую инфу выкапываете ? Вам написано русским языком - тема устарела еще позавчера. Все давно решилось. А вы застряли в своем скриншоте "остановись мгновение - ты из пластмассы"?! Работники банка есть и хорошие - толковые - которые вызывают только благодарность.Не считайте чужие деньги. И не обсуждайте не знакомых людей. Вам не должно быть ничего понятно. Кому ваше мнение нужно? - Мои личные качества никого не касаются. Банка касаются только мои деньги - "30 гривень по вашему". Вас вообще ничего не касается про посторонних не знакомых людей.Когда не мог решить вопрос - так и посмеяться было кстати - все лучше чем ругаться. Сейчас все изменилось. Смеяться некогда. Тогда надеялся решить вопрос - так оно все и сложилось. Дай Бог и дальше так. kalinavalera1

Повідомлень: 4400 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7614761576167617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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