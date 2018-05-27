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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7615761676177618
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:23

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:Кому ваше мнение нужно?
Лерочка, ваши посты об одном и том же. И свою техническую безграмотность вы вменили в вину банку :)
Учитесь. Хотя бы скрины экрана сделать ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
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