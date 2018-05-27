Лерочка, ваши посты об одном и том же. И свою техническую безграмотность вы вменили в вину банку
Учитесь. Хотя бы скрины экрана сделать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:23
Re: Приватбанк
Лерочка, ваши посты об одном и том же. И свою техническую безграмотность вы вменили в вину банку
Учитесь. Хотя бы скрины экрана сделать
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:44
Если Вы делаете покупки в интернет-магазинах заграницей не так часто, то да.
Например, на Али выставляем валюту USD и оплачиваем кредиткой Привата, конвертация пройдет по карточному курсу Привата, который указан на их сайте.
Если часто покупаете, то оплачивайте валютной картой.
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