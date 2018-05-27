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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7615761676177618
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:23

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:Кому ваше мнение нужно?
Лерочка, ваши посты об одном и том же. И свою техническую безграмотность вы вменили в вину банку :)
Учитесь. Хотя бы скрины экрана сделать ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:44

  kalinavalera1 написав:1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?
Если Вы делаете покупки в интернет-магазинах заграницей не так часто, то да.
Например, на Али выставляем валюту USD и оплачиваем кредиткой Привата, конвертация пройдет по карточному курсу Привата, который указан на их сайте.

Если часто покупаете, то оплачивайте валютной картой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:19

  MASolomko написав:
  kalinavalera1 написав:1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?
Если Вы делаете покупки в интернет-магазинах заграницей не так часто, то да.
Например, на Али выставляем валюту USD и оплачиваем кредиткой Привата, конвертация пройдет по карточному курсу Привата, который указан на их сайте.

Если часто покупаете, то оплачивайте валютной картой.

неосилит))
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:22

  MASolomko написав:
  kalinavalera1 написав:1. Выгоднее - гривневой кредиткой оплачивать счет, выставленный в долларах? Если я верно понял есть такая версия ?
Если Вы делаете покупки в интернет-магазинах заграницей не так часто, то да.
Например, на Али выставляем валюту USD и оплачиваем кредиткой Привата, конвертация пройдет по карточному курсу Привата, который указан на их сайте.

Если часто покупаете, то оплачивайте валютной картой.


Пока редко делаю покупки, и чаще наложенным платежом. Как дальше будет - не знаю, можно даже некоторые продукты питания покупать постоянно ( типа шоколада, чаев , экзотических сухофруктов, почему бы себя и близких не баловать натуральным Баунти и Рафаэло без трансжиров и сахаров? - но доставка получается очень дорого - зависимо от веса - не выгодно . Хочу попробовать в валюте. Пока еще не просчитываю все нюансы бегло. А так опыт будет - тогда станет понятнее. Пока вопросов нет. На неделе возможно появятся еще вопросы. СПс! Вы мне очень помогли!
kalinavalera1
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  #<1 ... 7615761676177618
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