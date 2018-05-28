Лерочка, ваши посты об одном и том же. И свою техническую безграмотность вы вменили в вину банку
Учитесь. Хотя бы скрины экрана сделать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:23
Re: Приватбанк
Лерочка, ваши посты об одном и том же. И свою техническую безграмотность вы вменили в вину банку
Учитесь. Хотя бы скрины экрана сделать
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:44
Если Вы делаете покупки в интернет-магазинах заграницей не так часто, то да.
Например, на Али выставляем валюту USD и оплачиваем кредиткой Привата, конвертация пройдет по карточному курсу Привата, который указан на их сайте.
Если часто покупаете, то оплачивайте валютной картой.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:19
неосилит))
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:22
Пока редко делаю покупки, и чаще наложенным платежом. Как дальше будет - не знаю, можно даже некоторые продукты питания покупать постоянно ( типа шоколада, чаев , экзотических сухофруктов, почему бы себя и близких не баловать натуральным Баунти и Рафаэло без трансжиров и сахаров? - но доставка получается очень дорого - зависимо от веса - не выгодно . Хочу попробовать в валюте. Пока еще не просчитываю все нюансы бегло. А так опыт будет - тогда станет понятнее. Пока вопросов нет. На неделе возможно появятся еще вопросы. СПс! Вы мне очень помогли!
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:24
Re: Приватбанк
Лерочка походу тролль ольгинский,то он ,то она...то на языке оккупанта пишет,то мове...,вопросы де*** один другого...
очередной в***р:
kalinavalera1:Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45
Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:49
А кто подскажет, "покупка без риска" через prom.ua с кредитных универсалки с комиссией 4% будет или без?
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:50
ROLF За чем вы перепотсты делаете ? Ветка не обо мне. Цены на доллар уже сам посмотрел. А что в Украине разве преследуют украинских патриотов ? Мне несколько ников покоя не дают - мой украинский язык вас раздражает ? То 200 лет назад в селах знали 1 язык - украинский, Сегодня нормальные люди знают и по 3 и по 4 языка. И всеми пользуются по ситуации. Хватит ветку раскручивать по-дурному. Умное что-то бы писали про Приват.
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:54
Про приват "умное" только от Вас.....
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:59
Не знал что такое есть. Это типа страховки 3гр. + О,3% ? Это весго лишь 6 гр. за 1000 гр. стоит сама страховка ? Интересно. И + 4% за перевод денег из Привата ? Даже если деньги не кредитные? Интересно очень как это все происходит и как минимизировать риски и оплату.
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