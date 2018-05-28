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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7616761776187619
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:42

Re: Приватбанк

Куда смотрят модераторы? Ветка превратилась в театр одного актера...
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:54

Ну, не все ж время свинорылить.
Иногда хочется отвлечься, улыбнуться, посмеяться
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:01

  ROLF написав:Лерочка походу тролль ольгинский,то он ,то она...то на языке оккупанта пишет,то мове...,вопросы де*** один другого...

очередной в***р:
kalinavalera1:Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45
Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?


Из ольгино через ветку бегемота решили овладеть мозгами свинорылов? :shock:
Такого даже кровавый пастор не придумал.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:13

Оставьте её в покое. Пару смешных вопросов без комментариев и сама заглохнет. Или уйдет на Минфин. Там и не таких принимают.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:16

  ROLF написав:Лерочка походу тролль ольгинский

Бритва Хэнлона
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью
mustbe
 
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  #<1 ... 7616761776187619
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