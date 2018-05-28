ROLF написав:Лерочка походу тролль ольгинский,то он ,то она...то на языке оккупанта пишет,то мове...,вопросы де*** один другого...
очередной в***р: kalinavalera1:Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45 Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ? Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?
Из ольгино через ветку бегемота решили овладеть мозгами свинорылов? Такого даже кровавый пастор не придумал.