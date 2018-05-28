Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:42
Куда смотрят модераторы? Ветка превратилась в театр одного актера...
Viktor
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Додано: Пон 28 тра, 2018 19:54
Ну, не все ж время свинорылить.
Иногда хочется отвлечься, улыбнуться, посмеяться
mustbe
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Додано: Пон 28 тра, 2018 22:01
ROLF написав:
Лерочка походу тролль ольгинский,то он ,то она...то на языке оккупанта пишет,то мове...,вопросы де*** один другого...
очередной в***р:
kalinavalera1:Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:45
Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?
Из ольгино через ветку бегемота решили овладеть мозгами свинорылов?
Такого даже кровавый пастор не придумал.
Ratatui
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Додано: Пон 28 тра, 2018 22:13
Оставьте её в покое. Пару смешных вопросов без комментариев и сама заглохнет. Или уйдет на Минфин. Там и не таких принимают.
acsir
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Додано: Пон 28 тра, 2018 22:16
ROLF написав:
Лерочка походу тролль ольгинский
Бритва Хэнлона Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью
mustbe
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Додано: Вів 29 тра, 2018 06:26
barborys написав:
А кто подскажет, "покупка без риска" через prom.ua с кредитных универсалки с комиссией 4% будет или без?
Там, вроде как, перевод средств — будет комиссия.
В вопросах и ответах на их сайте тоже вскольз это пишут :-\
MASolomko
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:49
Подскажите, с КДВ снятие правда бесплатно в любом банкомате?
ishvara
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:59
ishvara написав:
Подскажите, с КДВ снятие правда бесплатно в любом банкомате?
Ну не " бесплатно", а "без комиссии".
alibob
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:11
ishvara написав:
Подскажите, с КДВ снятие правда бесплатно в любом банкомате?
На территории Украины в рамках, вроде, 50 000 тыс. грн/месяц без комиссии. Свыше — 1%.
Правда другие банки могут ставить ограничение, что снятие в их банкомате за раз или день можно до скольких там тысяч.
MASolomko
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