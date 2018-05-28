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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7617761876197620
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:02

Re: Приватбанк

  greenozon написав:Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено 20 000 грн протягом 3 годин
Пiдкажiть будьласка, якщо грошi на кдв зайшли з iншого банку,то у касi яку макс.суму можливо зняти за раз без комiс? Теж 50 к в мic без комiс? Дякую!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:14

  bub-har написав:
  greenozon написав:Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено 20 000 грн протягом 3 годин
Пiдкажiть будьласка, якщо грошi на кдв зайшли з iншого банку,то у касi яку макс.суму можливо зняти за раз без комiс? Теж 50 к в мic без комiс? Дякую!


в кассе нет лимитов на снятие.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:20

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  bub-har написав:
  greenozon написав:Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено 20 000 грн протягом 3 годин
Пiдкажiть будьласка, якщо грошi на кдв зайшли з iншого банку,то у касi яку макс.суму можливо зняти за раз без комiс? Теж 50 к в мic без комiс? Дякую!


в кассе нет лимитов на снятие.
Спасибо! А как на счёт финмона? На какой сумме при переводе через сендмани-ихний финмон взбудоражится? А то я очень напуган финмоном и нету желания быть заблокированным до выяснения :oops: !И комис при переводе на кдв с другого банка 0,5%?
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  MASolomko написав:
  ishvara написав:Подскажите, с КДВ снятие правда бесплатно в любом банкомате?
На территории Украины в рамках, вроде, 50 000 тыс. грн/месяц без комиссии. Свыше — 1%.

Правда другие банки могут ставить ограничение, что снятие в их банкомате за раз или день можно до скольких там тысяч.

Да, сегодня убедился в этом )) Но слава Богу хватило.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:09

  bub-har написав:И комис при переводе на кдв с другого банка 0,5%?
Нецелевое пополнение (целевое -- зарплата, соцвыплаты, пенсия) карты для выплат -- 0,5%.
Хоть самому пополняй, хоть получай перевод -- будет комиссия.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:11

  bub-har написав:Спасибо! А как на счёт финмона? На какой сумме при переводе через сендмани-ихний финмон взбудоражится? А то я очень напуган финмоном и нету желания быть заблокированным до выяснения :oops: !И комис при переводе на кдв с другого банка 0,5%?


ну в примате финмон адекватный впринципи ... вы же не 10 миллионов будете переводить?
о какой сумме речь?
да за зачисление 0,5% это понятно - эту комисия сама собой ...
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  #<1 ... 7617761876197620
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