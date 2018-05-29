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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:02
greenozon написав:
Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено 20 000 грн протягом 3 годин
Пiдкажiть будьласка, якщо грошi на кдв зайшли з iншого банку,то у касi яку макс.суму можливо зняти за раз без комiс? Теж 50 к в мic без комiс? Дякую!
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:14
bub-har написав: greenozon написав:
Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено 20 000 грн протягом 3 годин
Пiдкажiть будьласка, якщо грошi на кдв зайшли з iншого банку,то у касi яку макс.суму можливо зняти за раз без комiс? Теж 50 к в мic без комiс? Дякую!
в кассе нет лимитов на снятие.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:20
IMPRINTER написав: bub-har написав: greenozon написав:
Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено 20 000 грн протягом 3 годин
Пiдкажiть будьласка, якщо грошi на кдв зайшли з iншого банку,то у касi яку макс.суму можливо зняти за раз без комiс? Теж 50 к в мic без комiс? Дякую!
в кассе нет лимитов на снятие.
Спасибо! А как на счёт финмона? На какой сумме при переводе через сендмани-ихний финмон взбудоражится? А то я очень напуган финмоном и нету желания быть заблокированным до выяснения
!И комис при переводе на кдв с другого банка 0,5%?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 14:00
MASolomko написав: ishvara написав:
Подскажите, с КДВ снятие правда бесплатно в любом банкомате?
На территории Украины в рамках, вроде, 50 000 тыс. грн/месяц без комиссии. Свыше — 1%.
Правда другие банки могут ставить ограничение, что снятие в их банкомате за раз или день можно до скольких там тысяч.
Да, сегодня убедился в этом )) Но слава Богу хватило.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 14:09
bub-har написав:
И комис при переводе на кдв с другого банка 0,5%?
Нецелевое пополнение (целевое -- зарплата, соцвыплаты, пенсия) карты для выплат -- 0,5%.
Хоть самому пополняй, хоть получай перевод -- будет комиссия.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 14:11
bub-har написав:
Спасибо! А как на счёт финмона? На какой сумме при переводе через сендмани-ихний финмон взбудоражится? А то я очень напуган финмоном и нету желания быть заблокированным до выяснения
!И комис при переводе на кдв с другого банка 0,5%?
ну в примате финмон адекватный впринципи ... вы же не 10 миллионов будете переводить?
о какой сумме речь?
да за зачисление 0,5% это понятно - эту комисия сама собой ...
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:44
MASolomko написав:
На территории Украины в рамках, вроде, 50 000 тыс. грн/месяц без комиссии. Свыше — 1%.
в тарифах такого не нашел
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Bosstone
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:53
IMPRINTER написав:
ну в примате финмон адекватный впринципи
Спасибо! Пока нужно перевести сумму чуть больше 100к и согласно лимита,буду переводить частями !Мне главное,чтобы финмон был адекватен и за это готов заплатить комис 0,5%,лишь бы всё выдали без шума и пыли,т.к если начнётся возня с финмоном,я намного больше потеряю!Много раз имел дело с приватом и всегда выдавали всё без лишних вопросов! А там может и с другими банками познакомимся-сейчас некогда проводить опыты с другими банками по поводу финмона с собиранием каких то справок!
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bub-har
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