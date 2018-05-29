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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7618761976207621 Додано: Вів 29 тра, 2018 22:44 bub-har написав: IMPRINTER написав: ну в примате финмон адекватный впринципи ну в примате финмон адекватный впринципи Спасибо! Пока нужно перевести сумму чуть больше 100к и согласно лимита,буду переводить частями !Мне главное,чтобы финмон был адекватен и за это готов заплатить комис 0,5%,лишь бы всё выдали без шума и пыли,т.к если начнётся возня с финмоном,я намного больше потеряю!Много раз имел дело с приватом и всегда выдавали всё без лишних вопросов! А там может и с другими банками познакомимся-сейчас некогда проводить опыты с другими банками по поводу финмона с собиранием каких то справок! Спасибо! Пока нужно перевести сумму чуть больше 100к и согласно лимита,буду переводить частями !Мне главное,чтобы финмон был адекватен и за это готов заплатить комис 0,5%,лишь бы всё выдали без шума и пыли,т.к если начнётся возня с финмоном,я намного больше потеряю!Много раз имел дело с приватом и всегда выдавали всё без лишних вопросов! А там может и с другими банками познакомимся-сейчас некогда проводить опыты с другими банками по поводу финмона с собиранием каких то справок!

Где-то когда то читал, что до 50 тыс за раз и до 150 тыс в день, финмон Привата не возбуждается.

150 в день не пересылал, но 60-70 если разбить на суммы меньше 50 тыс. уходят без проблем.

Может возникнуть другая проблема, с козероидом. Если это будет первый перевод такой суммы, он может и взбрыкнуть, позвонить например. Я когда-то после такого перевода трубку не поднял, пришлось топать сначала в отделение Привата, чтоб разблокировать аккаунт и все карты. А потом в отделение А-банка, там только карты залочили.

Было время. Где-то когда то читал, что до 50 тыс за раз и до 150 тыс в день, финмон Привата не возбуждается.150 в день не пересылал, но 60-70 если разбить на суммы меньше 50 тыс. уходят без проблем.Может возникнуть другая проблема, с козероидом. Если это будет первый перевод такой суммы, он может и взбрыкнуть, позвонить например. Я когда-то после такого перевода трубку не поднял, пришлось топать сначала в отделение Привата, чтоб разблокировать аккаунт и все карты. А потом в отделение А-банка, там только карты залочили.Было время. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1014 З нами з: 18.05.16 Подякував: 138 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 тра, 2018 23:31 MASolomko написав: Bosstone написав: в тарифах такого не нашел в тарифах такого не нашел Тоже не нашел.

Раньше была строчка и запямытовал. Получается есть только один лимит 20к в 3 часа. Тоже не нашел.Раньше была строчка и запямытовал. Получается есть только один лимит 20к в 3 часа.

ну и дневной кеш-лимит 5.000 нужно поднять до необходимой суммы ну и дневной кеш-лимит 5.000 нужно поднять до необходимой суммы Bosstone Повідомлень: 667 З нами з: 21.04.10 Подякував: 528 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7618761976207621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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