bub-har написав:Спасибо! Пока нужно перевести сумму чуть больше 100к и согласно лимита,буду переводить частями !Мне главное,чтобы финмон был адекватен и за это готов заплатить комис 0,5%,лишь бы всё выдали без шума и пыли,т.к если начнётся возня с финмоном,я намного больше потеряю!Много раз имел дело с приватом и всегда выдавали всё без лишних вопросов! А там может и с другими банками познакомимся-сейчас некогда проводить опыты с другими банками по поводу финмона с собиранием каких то справок!
Где-то когда то читал, что до 50 тыс за раз и до 150 тыс в день, финмон Привата не возбуждается.
150 в день не пересылал, но 60-70 если разбить на суммы меньше 50 тыс. уходят без проблем.
Может возникнуть другая проблема, с козероидом. Если это будет первый перевод такой суммы, он может и взбрыкнуть, позвонить например. Я когда-то после такого перевода трубку не поднял, пришлось топать сначала в отделение Привата, чтоб разблокировать аккаунт и все карты. А потом в отделение А-банка, там только карты залочили.
Было время.